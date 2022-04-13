Ле Пен: при мне Франция уйдёт из НАТО

Кандидат в президенты Франции, руководитель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен сообщила, что Парижу необходимо перестать быть частью военно-политического блока НАТО. Как подчеркнула политик, если граждане изберут её лидером, страна покинет альянс.

"Однако я не откажусь от статьи 5 о взаимной защите между членами Североатлантического альянса", — отметила Ле Пен во время пресс-конференции.

Вместе с этим политик сказала, что при ней французские власти не отдадут военных НАТО и европейскому командованию. Париж не станет подчиняться протекторату Вашингтона, заключила Ле Пен.

Ранее лидер "Национального объединения" выступила против расширения антироссийских санкций в энергосекторе. При этом кандидат в президенты не призывала отменить ограничительные меры Запада.