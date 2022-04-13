Макрон осудил Ле Пен за желание вывести Францию из Евросоюза

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у его соперницы в предвыборной гонке Марин Ле Пен есть секретный план по объединению с Польшей и Венгрией.

"Она хочет вывести Францию из ЕС, но не осмеливается сказать об этом, а это нехорошо", — заявил Макрон на выступлении перед избирателями в Страсбурге.

По словам Макрона, Ле Пен хочет вывести Францию из Евросоюза и объединиться с Венгрией и Польшей, чтобы создать "Правый Альянс" и некий "тройственный союз".

Марин Ле Пен — лидер политической партии "Национальное объединение" и депутат Национального собрания Франции. Она вышла во второй тур президентских выборов вместе с Макроном.