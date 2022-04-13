Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у его соперницы в предвыборной гонке Марин Ле Пен есть секретный план по объединению с Польшей и Венгрией.
"Она хочет вывести Францию из ЕС, но не осмеливается сказать об этом, а это нехорошо", — заявил Макрон на выступлении перед избирателями в Страсбурге.
По словам Макрона, Ле Пен хочет вывести Францию из Евросоюза и объединиться с Венгрией и Польшей, чтобы создать "Правый Альянс" и некий "тройственный союз".
Марин Ле Пен — лидер политической партии "Национальное объединение" и депутат Национального собрания Франции. Она вышла во второй тур президентских выборов вместе с Макроном.
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