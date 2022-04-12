Лидер партии «Национальное объединение» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что против санкций, касающихся энергетики России.
«Я ни для кого не являюсь троянским конем. Я не выступаю за снятие санкций. Но я против санкций, касающихся энергетики, поскольку я не хочу, чтобы французы сталкивались с негативными последствиями», - сообщила Ле Пен радиостанции France Inter.
Ле Пен также отметила, что сближение России и Китая было бы опасным в текущей нестабильной политической обстановке. Особенно опасным, по словам политика, это будет для Европы и Евросоюза.
Китай – одна из немногих стран, которая, после объявления начала специальной военной операции на Украине, не отвернулась от России и продолжила сотрудничество.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
СБУ на днях выдворила с запретом посещения на 3 года голландского корреспондента Роберта Дулмерса.
СБУ на днях выдворила с запретом посещения на 3 года голландского корреспондента Роберта Дулмерса.