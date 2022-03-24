Россия взяла курс на присоединение Украины

Россия взяла курс на присоединение Украины, вопрос только в каких границах.

Об этом свидетельствуют следующие факты:

1. Заявление официального представителя российского МИДа Марии Захаровой о том, что украинское руководство упустило свой шанс на суверенное государство.

"Главный шанс на существование Украины в собственных границах, Украины суверенной, Украины независимой они уже упустили", — заявила она на брифинге в четверг.

"Использовались все площадки, чтобы объяснить, что другого варианта для государства Украины, нежели как принятие соответствующих шагов по минскому плану действий, просто не существует. Иначе страна развалится, что мы видим сейчас на глазах у всего мира", — отметила Захарова.

То есть присутствует констатация, что страна разваливается и что в собственных границах Украины уже не будет.

2. Об этом же говорит заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко недельной давности о том, что Киев должен сесть за стол переговоров, если Украина не хочет потерять государственность.

"Сегодня ещё возможно, чтобы Украина с Россией договорились, и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции. Россия в этой войне не проиграет", — сказал Лукашенко интервью японскому телеканалу TBS.

Лукашенко слил информацию, которую сегодня озвучила Захарова.

3. Заявление Олега Царёва, который находился в эти дни в Москве, а так — с передовыми частями в Киевской области, где пытался наладить жизнь на освобождённых территориях. Учтём, что этот человек назывался на Западе возможным новым президентом Украины и является сторонником образования Новороссии.

Он сообщил в четверг в своём Телеграм-канале о решении Москвы создавать на занятых территориях военно-гражданские администрации (ВГА), которые возьмут на себя все властные полномочия. Так же он призывал определиться, что будет дальше с Украиной и считает, что "мы должны сказать, что это всегда было и будет русской землей, и мы восстанавливаем суверенитет над этой землей".

"Если мы это скажем, то будет понятно, с какими флагами туда идти, будет понятно, какое законодательство применять, и будет понятно русским солдатам и русским добровольцам, за что умирать. И будет понятно натовцам то, что мы эту землю никому не отдадим. И будет понятно украинцам то, что если мы пришли на эту землю, то мы с нее не уйдем", — сказал Царёв.

Он призвал Москву разрешить добровольцам участвовать в этой военной кампании. И тут, как нельзя кстати, агентство URA. Ru сообщило, что военкоматы в Челябинской области начали официально помогать добровольцам уехать воевать на Украину. Таким образом, можно сделать вывод, что Царёв выдаёт за свои предложения уже принятые в кулуарах решения.

4. Инсайды украинских Tелеграм-каналов об ультиматуме Кремля Украине, который она не выполнила, поэтому "потеряет юг".

"Нам дали время подумать и если мы продолжим затягивать переговоры, то условия мирного договора изменятся. В частности нам передали, что мы потеряем Юг и Харьков, а Киев будет полностью окружён. Вот почему Зеленский сказал об этом, но на данный момент основное условие остается признание ЛДНР и Крыма, внеблоковый статус страны и полная демилитаризация Украины", — сообщил Телеграм-канал "Резидент".

Объективные данные говорят о том, что освобождённые от нацистов территории надо присоединять, чтобы избежать рецидива возрождения фашизма. Украина — не независима, это протекторат США, Британии и ЕС, и они не оставят свои планы повторить опыт создания проекта антиРоссия, зайдя с другой стороны. Нельзя, чтобы российские солдаты погибли зря.

В каких границах Россия воссоединится с Украиной

Белорусский политолог Алексей Дзермант видит будущее Украины так:

ДНР и ЛНР в границах областей как независимые государства с краткосрочной перспективой вхождения в состав России. Новороссия от Бессарабии до границ ЛДНР как независимое государство со среднесрочной перспективой вхождения в состав России или часть Федеративной Украины — союзной России и Белоруссии. Федеративная Украина — союзная России и Беларуси — вся центральная часть страны со столицей в Киеве и по максимуму западная часть, включая Галицию и Закарпатье. Если не выходит Федеративная Украина с максимумом на западе, то западная Украина отдельно, возможно Волынь и Подолье под совместным контролем России и Белоруссии, а отдельно только историческая Галиция — нейтральная и демилитаризованная, написал эксперт в своём Телеграм-канале.

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