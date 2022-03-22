На Харькове Киев "поставил крест", делают вывод харьковчане

Восточные и южные территории Украины киевские власти сознательно делают непригодными для жизни, начинают понимать местные жители.

Об этом пишет Телеграм-канал "Харьков наш".

Авторы указывают, что в Харьковской области ВСУ заминированы "абсолютно все мосты и путепроводы". Значительная часть уже взорвана, остальные готовы взорвать "при наступлении русских". Задача — оставить при отступлении исключительно разрушения и выжженную землю .

"Харьков и область сознательно делают непригодными для жизни. И, конечно, это лицемерие, ведь "оставлять" всё это будут никаким не русским, а харьковчанам и жителям области. Это наши мосты взрывают. Это наши здания уничтожают "дружественным огнем". Это на наши дома специально наводят артиллерийские и авиационные удары", — говорится в тексте одного из постов.

Авторы канала делают вывод, что "украинский Генштаб, ничем не отличается от СБУшных кураторов "Азова"* и других бывших нацбатов" .

"Они прекрасно знают, что о победе Украины речь не идет. А на Харькове крест поставлен с самого начала, чтобы ненавидимый ими неправильный Харьков перестал существовать".

Ранее Телеграм-канал "Харьков наш" указывал, что националисты всегда ощущали себя в Харькове чужаками, поэтому "готовы были уничтожить всех харьковчан, которые были для них неправильными — кто-то по национальности, кто-то по идеологии".

"Сегодня в составе тех российских войск, которые окружили Харьков, есть харьковчане, вынужденные бежать в 2014 году и позже. Они в сотни раз больше харьковчане, чем какой-нибудь Терехов (мэр Харькова) или Аваков. И среди тех, кто остается сегодня в городе, как и мы, многие знают, что "Азов" не может их ни от кого защитить, потому что самая большая опасность исходит именно от него", — отметили авторы канала.

По их словам, с первых дней ВСУ и тероборона устанавливают минометные и противотанковые позиции не только во дворах, но прямо на крышах жилых высоток. В связи с окружением Харькова и стрельбе по городской застройке, в городе есть перебои с электричеством и связью.

Подводя итоги спецоперации за 21 марта, представитель минобороны Игорь Конашенков отметил, что в результате обстрела ВСУ под Харьковом погибли 4 человека — мирные жители.

ВС РФ, подводя спецоперацию под Харьковом, делают все, чтобы избежать потерь среди мирных жителей, отметил он.

* запрещённая в РФ террористическая организация