EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

На Харькове Киев "поставил крест", делают вывод харьковчане

Мир » Бывший СССР » Украина

Восточные и южные территории Украины киевские власти сознательно делают непригодными для жизни, начинают понимать местные жители.

На Харькове Киев "поставил крест", делают вывод харьковчане

Об этом пишет Телеграм-канал "Харьков наш".

Авторы указывают, что в Харьковской области ВСУ заминированы "абсолютно все мосты и путепроводы". Значительная часть уже взорвана, остальные готовы взорвать "при наступлении русских". Задача — оставить при отступлении исключительно разрушения и выжженную землю .

"Харьков и область сознательно делают непригодными для жизни. И, конечно, это лицемерие, ведь "оставлять" всё это будут никаким не русским, а харьковчанам и жителям области. Это наши мосты взрывают. Это наши здания уничтожают "дружественным огнем". Это на наши дома специально наводят артиллерийские и авиационные удары", — говорится в тексте одного из постов.

Авторы канала делают вывод, что "украинский Генштаб, ничем не отличается от СБУшных кураторов "Азова"* и других бывших нацбатов" .

"Они прекрасно знают, что о победе Украины речь не идет. А на Харькове крест поставлен с самого начала, чтобы ненавидимый ими неправильный Харьков перестал существовать".

Ранее Телеграм-канал "Харьков наш" указывал, что националисты всегда ощущали себя в Харькове чужаками, поэтому "готовы были уничтожить всех харьковчан, которые были для них неправильными — кто-то по национальности, кто-то по идеологии".

"Сегодня в составе тех российских войск, которые окружили Харьков, есть харьковчане, вынужденные бежать в 2014 году и позже. Они в сотни раз больше харьковчане, чем какой-нибудь Терехов (мэр Харькова) или Аваков. И среди тех, кто остается сегодня в городе, как и мы, многие знают, что "Азов" не может их ни от кого защитить, потому что самая большая опасность исходит именно от него", — отметили авторы канала.

По их словам, с первых дней ВСУ и тероборона устанавливают минометные и противотанковые позиции не только во дворах, но прямо на крышах жилых высоток. В связи с окружением Харькова и стрельбе по городской застройке, в городе есть перебои с электричеством и связью.

Подводя итоги спецоперации за 21 марта, представитель минобороны Игорь Конашенков отметил, что в результате обстрела ВСУ под Харьковом погибли 4 человека — мирные жители.

ВС РФ, подводя спецоперацию под Харьковом, делают все, чтобы избежать потерь среди мирных жителей, отметил он.

* запрещённая в РФ террористическая организация

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Любовь Степушова, Куратор: Любовь Степушова
Темы харьков
Sberbank
Новости
Всероссийские проверочные работы перенесли на новый учебный год
На Харькове Киев "поставил крест", делают вывод харьковчане
Мясников рассказал, чем полезен горький шоколад
Социолог прокомментировал поправки за фейки о работе госорганов за рубежом
Медведев предложил тщательно проверять всех мигрантов
В ООН предупредили о последствиях боевых действий на Украине
Польша заявила о заморозке около $33 млн активов РФ на счетах
WP: Канада не сможет помочь Европе в случае отказа от российских нефти и газа
Политолог Баширов оценил враньё Байдена о биологическом оружии на Украине
Макрон предрёк мировой кризис продовольствия и пообещал объявить субсидии
Популярное
Мир. Новости мира
Чешский политолог предрёк передел мира между великими державами

Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.

Чешский политолог предрёк передел мира между великими державами
Британцев ужаснуло признание министра обороны страны "Шмыгалю"
Мир. Новости мира
Британцев ужаснуло признание министра обороны страны "Шмыгалю"
Мир. Новости мира
Опубликовано "пророчество" Жириновского о тайной цели НАТО
Мир. Новости мира
Японцы об ответе Москвы на санкции Токио: Россия поставила "чёрную метку" Кисиде
Людмила Черткова Украинцы нас ненавидят. Что мы будем с этим делать? Людмила Черткова Сергей Лебедев За "фейки" о русской армии приходилось снимать штаны Сергей Лебедев Любовь Степушова От недоумения к угрозам: Токио реагирует на решение РФ по Южным Курилам Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Глава СПЧ Фадеев ответил Шварценеггеру на критику спецоперации на Украине
Мир. Новости мира
NI: в США возмущены "беспардонным" поведением КНР в отношении санкций против РФ
Касперская: "табуны" IT-специалистов покинули РФ в конце февраля — начале марта
Наука и техника
Касперская: "табуны" IT-специалистов покинули РФ в конце февраля — начале марта
Последние материалы
Формула Макфола: экс-посол придумал, как забрать у России нефть
Социолог прокомментировал поправки за фейки о работе госорганов за рубежом
Медведев предложил тщательно проверять всех мигрантов
Вашингтон в панике: эксперт о разрыве дипотношений России с США
В ООН предупредили о последствиях боевых действий на Украине
Британцев ужаснуло признание министра обороны страны "Шмыгалю"
Польша заявила о заморозке около $33 млн активов РФ на счетах
WP: Канада не сможет помочь Европе в случае отказа от российских нефти и газа
Политолог Баширов оценил враньё Байдена о биологическом оружии на Украине
Макрон предрёк мировой кризис продовольствия и пообещал объявить субсидии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников