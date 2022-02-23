Донецкий политик Тимченко: жители Донбасса хотят жить в составе России

Среди жителей ДНР и ЛНР есть запрос на присоединение к РФ. Об этом заявил представитель правящего движения Донецкой народной республики Артём Тимченко.

Он полагает, что эту тему в правительственных кругах уже начали обсуждать, передаёт РИА Новости. По его словам, жители самопровозглашённых республик изначально мечтали жить в составе "большой матушки России".

"Я понимаю, что запрос в обществе на вхождение Донбасса в состав РФ есть. И я уверен, что не обидятся на меня жители ЛНР, если я скажу от их имени. Полностью народные республики Донбасса изначально хотели именно этого", — подчеркнул политик.

Обстановка в ДНР и ЛНР начала ухудшаться с 17 февраля. Вооружённые силы Украины регулярно обстреливают населённые пункты, в результате атак погибли несколько военнослужащих и мирных жителей.

21 февраля президент Владимир Путин объявил о том, что Россия признаёт независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен