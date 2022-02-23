Среди жителей ДНР и ЛНР есть запрос на присоединение к РФ. Об этом заявил представитель правящего движения Донецкой народной республики Артём Тимченко.
Он полагает, что эту тему в правительственных кругах уже начали обсуждать, передаёт РИА Новости. По его словам, жители самопровозглашённых республик изначально мечтали жить в составе "большой матушки России".
"Я понимаю, что запрос в обществе на вхождение Донбасса в состав РФ есть. И я уверен, что не обидятся на меня жители ЛНР, если я скажу от их имени. Полностью народные республики Донбасса изначально хотели именно этого", — подчеркнул политик.
Обстановка в ДНР и ЛНР начала ухудшаться с 17 февраля. Вооружённые силы Украины регулярно обстреливают населённые пункты, в результате атак погибли несколько военнослужащих и мирных жителей.
21 февраля президент Владимир Путин объявил о том, что Россия признаёт независимость Донецкой и Луганской народных республик.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.