Почему бандеровский актив до сих пор не зачищен в Херсоне?

Необходимо срочно зачистить бандеровский актив в освобождённых украинских городах. Cвобода, которой он пользуется, ставит под сомнение выполнение задачи по денацификации Украины.

Бандеровцы чувствуют себя вольготно в освобождённых городах

20 марта митинги украинских националистов прошли в Херсоне и Каховке. На них вышло несколько сотен человек с украинскими флагами. Участники скандировали националистические лозунги и требовали от российской армии "убираться домой". Подобные митинги проходят и в Мариуполе.

Радикалы не только организовывают акции, необходимые для бандеровской пропаганды, но и осуществляет политические убийства .

Так в Херсоне 20 марта утром расстреляли машину Павла Слободчикова - соратника бывшего мэра города Владимира Сальдо. Слободчиков погиб.

"Скорее всего это делают "неизвестные патриоты", которые контролируются украинской разведкой и выполняют задание от ГУР. Тут задача стоит запугать всех, кто будет поддерживать Россию. Поэтому расстреливают всех без разбора", — характеризует ситуацию украинский Telegram-канал "Легитимный".

Что думать лояльным к России херсонцам?

Сальдо и его сторонники сейчас выходят с митингами поддержки новых властей под советскими флагами. Они же организовали в городе "Комитет спасения", который ставит своей целью борьбу с нацизмом. Возглавил комитет Кирилл Стремоусов, который никогда не воспринимал майданную власть и об этом всегда заявлял, пройдя застенки СБУ, обыски и преследования.

На видео одного из первых заседаний Стремоусов заявил, что "Российская Федерация является приоритетом и направлением, которое мы ставим перед собой для стабилизации ситуации в нашем регионе".

Убийствами лояльных к России людей бандеровцы дают понять другим гражданам: не сотрудничайте с "оккупантами". Не встречая отпора, они заставляют горожан думать, что россияне, освободив город, либо не хотят, либо совершенно не способны обеспечить безопасность тем, кто готов с ними сотрудничать. Это крайне опасный момент.

Похоже, что сегодня военная администрация Херсона взялась за ум. Сообщается, что в Херсоне задержаны готовившие нападения на российских военнослужащих экстремисты. В херсонском штабе радикалов нашли националистическую символику, экстремистскую литературу, пособия по ведению боевых действий, а также самодельные щиты и дубинки для участия в беспорядках.

21 марта митинг бандеровцев был жёстко разогнан с помощью шумовых гранат и холостых выстрелов. Начались массовые зачистки экстремистов в жилом секторе.

Денацификация должна быть на деле

В Херсоне со здания областной администрации демонтировали украинскую символику, но денацификация должна происходить на деле, а не на словах и в символических актах. Пророссийские активисты должны иметь возможность сформировать вооруженное ополчение (в чём им пока отказано), чтобы сторонники России на освобожденной территории находились в безопасности.

Глава Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук не исключил возможности возвращения Херсонской области под контроль республики.

"Осенью мы будем отмечать 220 лет создания Таврической губернии. Как вовремя эта дата подоспела, потому что Таврическая губерния не ограничивалась полуостровом. Мы сегодня не имеем права потерять Новую Каховку, откуда начинается днепровская вода. А Таврическая губерния как раз распространялась на эти территории. Исторически это наши жизненно-важные районы. И я думаю, что мы могли бы даже этот вопрос инициировать", — заявил Форманчук в эфире телеканала "Крым 24".

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