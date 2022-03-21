В каком случае армия Белоруссии перейдёт границу с Украиной

Вступление Белоруссии в военную операцию на Украине пока неактуально, но если Москва отменит федерализацию, как часть денацификации Украины, то Минск примет участие в строительстве СССР 2.0.

Армия Белоруссии на 65% контрактная

Единственная роль белорусской стороны в спецоперации России на Украине пока заключается в использовании российскими войсками белорусской территории для наступления.

Армия Белоруссии насчитывает около 70 тысяч человек, включая тылы, госпитали и так далее. Ранее формальным препятствием для её участия в операции некоторыми экспертами назывался характер службы в армии — срочная, однако это не так. По словам начальника главного управления идеологической работы Минобороны Леонида Касинского, на сегодня Вооруженные Силы Белоруссии — "это на 65% контрактная армия".

Задача ВС Белоруссии — оберегать тылы армии России

Поэтому причины — политические. Президент Александр Лукашенко заявил 15 марта на встрече с руководящим и оперативным составом органов госбезопасности, что Белоруссия не собирается "ввязываться" в операцию, так как в этом "нет никакой необходимости", мол Россия сама справляется, а втягивание Белоруссии в войну означает потенциальную войну с НАТО,

"То есть (Белоруссия) готова противостоять ракетно-ядерному удару, пока российская армия добивает остатки ВСУ? Чем она будет перехватывать баллистические ракеты и "томагавки?" — сказал Лукашенко.

"Нас туда не зовут (Россия), но мы принимаем участие в этой операции. И наша задача, это очень важно в любом бою и войне, предупредить нападение с тыла на продвигающиеся войска, российские. Вот этого мы никогда не должны допустить", — добавил он.

"Пока терпим"

17 марта в интервью японскому телеканалу TBS, Лукашенко заявил, что сейчас сложился "единственный момент, чтобы Украина могла достойно выйти из создавшегося положения. Если он будет утрачен, то его сложно будет вернуть".

Лукашенко обвинил Киев в агрессивных провокациях против Белоруссии. По его словам, за последнюю неделю с украинской территории было произведено два запуска ракет "Точка-У".

"Зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить, и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим", — сказал Лукашенко.

В информационном поле есть две точки по данной позиции Минска.

Правильна ли позиция Лукашенко?

С критикой на Александра Лукашенко обрушивается политолог Андрей Суздальцев, который полагает, что Россия воюет, а белорусы "уже прикидывают заказы на восстановление украинской экономики".

"Это так на деле проявляется российско-белорусская "дружба": кому гробы, а кому деньги на крови", — указал политолог в своём Telegram-канале.

По словам Андрея Суздальцева, в Белоруссии до 80% населения и почти 100% политического класса считают Россию агрессором, а помощь России рассматривается как должное в это, как принято говорить в Минске, "непростое время".

"Возникает ощущение, что Минск буквально подталкивает Москву, чтобы Россия увязала в украинской "трясине", но при этом продолжает использовать формулу "галантерейщик и кардинал — это сила", - указал политолог .

С другой стороны политолог Алексей Дзермант полагает, что призывы о вступлении Белоруссии в войну звучат с украинской стороны, "чтобы втянуть нас в конфликт, расширяя его границы, а также для вовлечения в него как можно большего числа игроков, особенно Польши и Литвы". Также украинцам нужно максимальное санкционное давление Запада на Белоруссию.

Белоруссия правильно делает, что не поддаётся на эти провокации, отметил политолог в своём Telegram-канале.

В каком случае ВС Белоруссии вступят в войну

Но статус-кво может измениться. 20 марта посол Белоруссии покинул Киев. Игорь Сокол заявил, что посольство полностью завершило эвакуацию своих сотрудников. Напомним, что РФ накануне операции также эвакуировала свой дипкорпус с Украины.

Второй момент, который надо учесть — на Белоруссию, по сути, наложены те же экономические и политические санкции, что и на Россию, но их влияние на страну гораздо большее: многовекторность навсегда исключена, как и возвращение к поддержке нацисткой Украины поставками топлива и электроэнергии. Зато, действительно, участие в российском "плане Маршалла" на Украине будет выгодно экономике Белоруссии.

В связи с тем, что военная операция на Украине затягивается, меняется и тактика по достижению поставленных целей. По всей видимости, может быть изменена концепция денацификации Украины ввиду того, что Киев отказывается сделать это сам.

Как пишет Тelegram-канал "Резидент", военные аналитики США уверены в том, что если в войну вступит Белоруссия, то президент Владимир Путин отбросит первый вариант военной кампании (цель — федерализация Украины) и "перейдёт к этапу формирования СССР2.0". Возможно, Белорусские ВС при этом будут выполнять задачи по освобождению городов на Западе Украины или же функции военной полиции там же.

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