Каким станет мир после спецоперации России на Украине

Сегодняшние глобальные тенденции дальнейшей эволюции мира развиваются под воздействием противодействующих друг другу геополитических сил.

До 24 февраля 2022 года международную обстановку вокруг Украины можно было образно сравнить с позиционной обороной времён Первой мировой войны. Обе стороны — и Россия, и Запад — готовились к её прорыву, к выходу из позиционного тупика. Вопрос заключался лишь в том, кто предпримет первый решительный шаг.

Многие эксперты по международным отношениям увязывают начало военных действий с неудачами политики Москвы на украинском направлении.

Попытки договориться с Киевом и склонить его к выполнению Минских соглашений не увенчались успехом, и с учётом его военных приготовлений к захвату Донецкой и Луганской народных республик дальнейшие переговоры потеряли смысл.

Российская операция на Украине является лишь видимой частью глобального геополитического противостояния Москвы и Запада. На карту поставлено само существование российской государственности. Но риски конфликтующих сторон не меньше.

Считаем необходимым рассмотреть в качестве противостоящей России стороны не консолидированный Запад, а США и Великобританию по отдельности ввиду кардинального отличия их интересов.

Позиция России

Целями России на Украине являются её демилитаризация и денацификация. Их реализация возможна лишь после передачи освобождённых территорий дружественному, независимому от Запада правительству, которое ещё предстоит помочь сформировать.

Глобальная российская цель гораздо амбициознее — демонтаж однополярного мироустройства, установленного США и их союзниками на обломках Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.

При подготовке к проведению специальной военной операции не обошлось без просчётов. Остались недооценёнными как морально-психологическое состояние вооружённых сил и населения Украины, так и вероятные последствия международного санкционного давления.

Вероятными рисками для России являются:

затягивание продолжительности операции; снижение уровня жизни российского населения и уровня поддержки россиянами проводимой операции.

Позиция Украины

При оценке позиции Украины необходимо понимать отсутствие у неё политической субъектности уже на момент начала операции. Поэтому интересы киевских властей — Зеленского и его ближайшего окружения — исходят из его понимания неминуемого военного поражения и, соответственно, извлечения личных преференций.

Таким образом, целями киевских властей являются:

интернационализация военных действий за счёт втягивания в них граждан стран НАТО и Евросоюза;

затягивание военного конфликта, придание ему характера народного сопротивления, партизанской войны, диверсионно-террористических действий;

получение от США и ЕС гарантий безопасности и достойной жизни отдельных представителей европейской элиты после завершения активной фазы конфликта.

К просчётам Киева следует отнести его ошибочную ставку на участие в военных действиях представителей США, Великобритании и Евросоюза и переоценку своих оперативно-тактических возможностей по ведению обороны.

С учётом узких местечковых интересов киевского руководства главным риском для него становится ненадёжность американских и европейских партнёров в обеспечении гарантий его безопасности и достойной жизни в эмиграции.

Позиция США и Великобритании

Целями англосаксов на Украине является затягивание военных действий и нанесение российским группировкам войск максимально возможного ущерба.

Глобальными же их целями становятся:

реставрация однополярного мироустройства на основе англосаксонского политического и экономического господства;

лишение Германии и Франции лидерства в Европе;

уничтожение российской государственности посредством дестабилизации внутриполитической обстановки в России и развязывания гражданской войны.

Просчётами США и Великобритании стали:

неверная ставка на российскую финансово-экономическую элиту,

недооцененные оперативно-тактические возможности России

и ошибочные прогнозы по поставкам нефти (в частности, позиции Ирана, Венесуэлы и Саудовской Аравии).

Из этих просчётов выходят вероятные негативные последствия:

резкий рост цен на энергоносители и продовольствие; ослабление влияния США на союзников в Европе и Азии; рост социальной напряжённости (больше относится к США, где созданы предпосылки для катастрофического поражения демократов на ноябрьских выборах); усиление внутриполитических и социальных противоречий в США вплоть до гражданской войны.

Позиция Европы

Консолидированной позиции Европы по ситуации на Украине не существует. Цели европейских государств разобщены.

Элиты Германии и Франции используют конфликт на Украине в интересах повышения своих рейтингов и получения электоральных преимуществ.

Польша стремится установить свой протекторат над Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областями, Венгрия — над Закарпатской областью, а Румыния — над частью территории Одесской области.

К просчётам европейцев можно отнести

недооценку российского военного потенциала,

а также неверное прогнозирование экономических и гуманитарных последствий конфликта.

Вне зависимости от исхода конфликта на Украине Евросоюз является наиболее уязвимой стороной для его последствий. К ним можно отнести:

резкий рост цен на энергоносители и продовольственные товары;

миграционный кризис в связи с наплывом беженцев и вызванное им обострение криминогенной обстановки;

рост социальной напряжённости;

смена правящих элит в ряде европейских странах вследствие недовольства населения их деятельностью;

усиление противоречий между странами-членами Евросоюза;

выход из ЕС некоторых стран-членов, несогласных с единой санкционной и миграционной политикой.

Общие выводы

США и Великобритания будут продолжать последовательно поддерживать "управляемый хаос" в государствах Евразии. Наиболее вероятная территория следующего военного конфликта — зона Тайваньского пролива. Не исключаем приграничных столкновений Индии с Китаем и Пакистаном. В ближайшее несколько месяцев противостояние России и Запада приобретёт характер позиционной политико-экономической войны. Кто первым сдастся — тот и проиграет.

Наши оценки ситуации в целом оптимистичны.

Будущее России обещает быть сложным, но не фатальным.

"Революционный" сценарий в России крайне маловероятен. Население и бизнес Европы капитулируют первыми: резкий рост цен на продовольствие и энергоносители вынудит их пойти на обратные уступки, а компании, приостановившие ведение бизнеса в нашей стране, вернутся на её рынок. Если, конечно, освободившуюся нишу не займут другие.

При этом необходимо понимать, что для достижения поставленных целей России необходимо не только успешно завершить операцию на Украине, но и провести работу над ошибками в вопросах внутренней политики, миграции, поддержки соотечественников за рубежом.

Радикального пересмотра заслуживает внешняя политика Москвы в отношении государств постсоветского пространства.

Лишь тогда Россия сможет трансформировать военную победу в политический успех и занять достойное место в международном мире будущего.

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