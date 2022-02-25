EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Зачем из пограничников острова Змеиный сделали мёртвых героев

Мир » Бывший СССР » Украина

Бандеровский Киев врёт своему народу, чтобы сделать его заложником и увлечь в могилу за собой.

Зачем из пограничников острова Змеиный сделали мёртвых героев

Гибель "небесной сотни" на Змеином оказалась фейком

Минобороны РФ сообщило утром 25 февраля, что на острове Змеиный (Одесская область) вчера сдались в плен 82 украинских военных.

"В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных Сил 82 украинских военнослужащих. В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям", — говорится в сообщении Минобороны.

Владимир Зеленский же накануне сообщил, что якобы весь гарнизон пограничников погиб, в соцсетях было распространено видео, где один из них говорит, что пока их русские "пугают" — стреляют по скалам.

В ночь на 25 февраля советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своём Telegram-канале опубликовал аудиозапись якобы между «российским кораблём» и украинским пограничником, который в ответ на призыв «сложить оружие» ответил: «Русский военный корабль, иди н***й». Геращенко утверждает, что после этого разговора начался удар по военнослужащим. Зеленский после этого посмертно присвоил им звание героев Украины.

Зачем Киев врёт своему народу

Между тем, Госпогранслужба страны сообщила, что с пограничниками утеряна связь, и ничего не сообщалось об их гибели.

"Инфраструктура острова Змеиный была разрушена после обстрела корабельной артиллерией. Кроме того, потеряна связь с пограничниками-военными", — заявили в ведомстве.

Получается, что бандеровские власти врут, специально нагнетают обстановку, преследуя свои цели.

А они простые — показать "звериный оскал агрессора", чтобы была картинка с большой кровью, и побудить украинцев к сопротивлению.

Из этой же области пропаганды был фейк про "российских диверсантов", которые якобы перемещались в украинской форме и на захваченных автомобилях Вооруженных сил Украины и "давили" горожан в Киеве.

Но не получается с "большими жертвами среди мирного населения", украинцы, в том числе, военнослужащие ВСУ трезво оценивают ситуацию и не любят бандеровскую власть.

Так, Минобороны РФ сообщает также, что российские военные достигли договоренности с украинскими военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС.

Читайте по теме: Россия выдвинула Киеву новый ультиматум. Нужен ли "Минск-3"?

Зеленский шантажирует Европу боями около саркофага Чернобыльской АЭС

Разведка США спрогнозировала сроки "сдачи Киева"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Украина – нестабильное государство, которое продолжит распадаться
Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир зеленский
Sberbank
Новости
"Такой исторический казус, как Украина, должна исчезнуть" - Охлобыстин
В Кремле рассказали, как ответят на западные санкции
В Кремле отреагировали на слова Зеленского о нейтральном статусе Украины
Зеленский пропустил запланированный разговор с итальянским премьером
Кто из российских звёзд поддержал спецоперацию на Украине
ВСУ попали по своим: разгадана загадка яркого факела в небе над Киевом 25.02
Глава МИД Лавров раскрыл цель военной спецоперации РФ в Донбассе
"Офицеры России" призывают украинских военных сложить оружие
Лазарева из центра Киева рассказала, как справиться с тревогой
Bloomberg: в Китае временно отказались от российской нефти
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове

Американская база была уничтожена в Очакове Николаевской области.

Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Политика. Новости и аналитика
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Бывший СССР
Россия выдвинула Киеву новый ультиматум. Нужен ли "Минск-3"?
Политика. Новости и аналитика
ДНР: Военнослужащие 53-й бригады ВСУ перешли на сторону Донбасса
Усам Оздемиров В сшибке России и Запада рождается могучая Евразия Усам Оздемиров Любовь Степушова Зачем из пограничников острова Змеиный сделали мёртвых героев Любовь Степушова Юрий Носовский "Неделя о блудном сыне": как нам возвратиться в "дом Отчий" Юрий Носовский
Политика. Новости и аналитика
Полковник запаса рассказал, как может развиваться спецоперация на Украине дальше
Политика. Новости и аналитика
Разведка США спрогнозировала сроки "сдачи Киева"
Зеленский шантажирует Европу боями около саркофага Чернобыльской АЭС
Мир. Новости мира
Зеленский шантажирует Европу боями около саркофага Чернобыльской АЭС
Последние материалы
Зачем из пограничников острова Змеиный сделали мёртвых героев
"Офицеры России" призывают украинских военных сложить оружие
Bloomberg: в Китае временно отказались от российской нефти
Лазарева из центра Киева рассказала, как справиться с тревогой
Снарядами повреждены семь жилых домов в Белгородской области, заявил губернатор
В Киеве бронемашина наехала на легковушку: прохожие бросились спасать водителя
Россия не позволит Украине совершить суицид
Глава Минфина ФРГ заявил о "полноценной" блокаде банков РФ из-за санкций Запада
Политолог: в Донбассе русские воюют с русскими
Несмотря на: Европа требует от России больше газа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников