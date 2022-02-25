Зачем из пограничников острова Змеиный сделали мёртвых героев

Бандеровский Киев врёт своему народу, чтобы сделать его заложником и увлечь в могилу за собой.

Гибель "небесной сотни" на Змеином оказалась фейком

Минобороны РФ сообщило утром 25 февраля, что на острове Змеиный (Одесская область) вчера сдались в плен 82 украинских военных.

"В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных Сил 82 украинских военнослужащих. В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям", — говорится в сообщении Минобороны.

Владимир Зеленский же накануне сообщил, что якобы весь гарнизон пограничников погиб, в соцсетях было распространено видео, где один из них говорит, что пока их русские "пугают" — стреляют по скалам.

В ночь на 25 февраля советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своём Telegram-канале опубликовал аудиозапись якобы между «российским кораблём» и украинским пограничником, который в ответ на призыв «сложить оружие» ответил: «Русский военный корабль, иди н***й». Геращенко утверждает, что после этого разговора начался удар по военнослужащим. Зеленский после этого посмертно присвоил им звание героев Украины.

Зачем Киев врёт своему народу

Между тем, Госпогранслужба страны сообщила, что с пограничниками утеряна связь, и ничего не сообщалось об их гибели.

"Инфраструктура острова Змеиный была разрушена после обстрела корабельной артиллерией. Кроме того, потеряна связь с пограничниками-военными", — заявили в ведомстве.

Получается, что бандеровские власти врут, специально нагнетают обстановку, преследуя свои цели.

А они простые — показать "звериный оскал агрессора", чтобы была картинка с большой кровью, и побудить украинцев к сопротивлению.

Из этой же области пропаганды был фейк про "российских диверсантов", которые якобы перемещались в украинской форме и на захваченных автомобилях Вооруженных сил Украины и "давили" горожан в Киеве.

Но не получается с "большими жертвами среди мирного населения", украинцы, в том числе, военнослужащие ВСУ трезво оценивают ситуацию и не любят бандеровскую власть.

Так, Минобороны РФ сообщает также, что российские военные достигли договоренности с украинскими военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС.

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