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Автор Елена Былкина

Разведка США спрогнозировала сроки "сдачи Киева"

Политика

В США убеждены, что столица Украины будет взята под контроль РФ, вопрос только в сроках. Свой сценарий развития событий озвучили представители американской разведки.

Разведка США спрогнозировала сроки "сдачи Киева"

В разведке США подсчитали, что Киев сможет оказывать сопротивление только трое-четверо суток. После этого столица Украины "падёт" под натиском российских войск.

Как сообщает издание "Военное обозрение", аналитики предполагают, что российские вооружённые силы возьмут в окружение подразделений ВСУ и вынудят их к сдаться в плен. Не исключено также, что сопротивление будет уничтожено. На всё это РФ потребуется несколько дней. Как только войска РФ войдут в Киев, сопротивление на Украине будет сломлено. В общем, в США отводят Киеву не больше 96 часов.

Ракетные удары и действия авиации по ключевым объектам украинской армии было лишь первой фазой спецоперации. Вторая фаза операции будет заключаться в наземном наступлении на другие города Украины.

"После того как закончится работа авиации и артиллерии и начнется настоящая наземная война, я думаю, что Киев падет всего через несколько дней", — цитирует заявление высокопоставленного офицера разведки США на условиях анонимности "ВО".

Прогнозы разведки США почти всегда бывают точными. В частности, американцы прогнозировали падение Кабула в течение полугода.

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Час Украины: ДНР, ЛНР,. Россия, Европа, США, Турция, Китай. Мир никогда не будет прежним! 24,02.202
Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
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