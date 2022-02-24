Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну

Стало известно о серии взрывов в Краматорске, Одессе, Харькове, Бердянске, передают украинские СМИ.

Также мощные обстрелы начались в Донбассе. Удары наносятся по частям противовоздушной обороны, авиационным базам, системам управления.

О взрывах в Киеве говорят жители Позняков и Троещины. Стрельба происходит в районе аэропорта "Борисполь".

В районе Одессы проходит десантная операция, сообщает Telegram-канал "Майор и генерал". Отмечается, что все военно-морские силы ВС Украины уничтожены, либо как минимум находятся в непригодном состоянии.

По некоторым данным, украинский лидер Владимир Зеленский покинул территорию страны. Однако Telegram-канал MASH сообщил, что он созывает срочное заседание совета безопасности.

Напомним, сегодня рано утром президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны. Он заявил, о проведении спецоперации в Донбассе.