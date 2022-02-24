Президент России Владимир Путин выступает с новым обращением к гражданам России.
По словам главы государства, весь ход развития событий и анализ информации показывает, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени.
Российский лидер отметил, что Россия не позволит «военное освоение прилегающих территорий». Путин назвал Украину «нашей исторической территорией».
«Принято решение о проведение специальной военной операции», - сказал российский лидер.
«Должен обратиться к военным Украины, вы давали присягу народу, а не хунте, призываю немедленно сложить оружие и идти домой», — заявил глава государства.
Путин отметил, что в планы России не входит оккупация Украины. Глава государства подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий.
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45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.