Путин заявил о проведении спецоперации в Донбассе

Президент России Владимир Путин выступает с новым обращением к гражданам России.

По словам главы государства, весь ход развития событий и анализ информации показывает, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени.

Российский лидер отметил, что Россия не позволит «военное освоение прилегающих территорий». Путин назвал Украину «нашей исторической территорией».

«Принято решение о проведение специальной военной операции», - сказал российский лидер. «Должен обратиться к военным Украины, вы давали присягу народу, а не хунте, призываю немедленно сложить оружие и идти домой», — заявил глава государства.

Путин отметил, что в планы России не входит оккупация Украины. Глава государства подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий.