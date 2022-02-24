Зеленский шантажирует Европу боями около саркофага Чернобыльской АЭС

В районе Чернобыльской АЭС начались сильные бои. Киев предпринял попытку, шантажируя, вовлечь в войну Европу.

Президент Владимир Зеленской заявил в Twitter, что российские "оккупационные силы" пытаются захватить Чернобыльскую АЭС.

"Наши защитники отдают жизнь, чтобы трагедия 86 года не повторилась. Сообщил об этом @SwedishPM (шведскому правительству). Это объявление войны по всей Европе", — написал глава Украины.

Об этом же сигнализирует замминистра МВД Украины Антон Геращенко.

"Если в результате ударов артиллерии оккупантов будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС!" — сообщил Геращенко в Facebook.

Российский востоковед Игорь Димитриев, находящийся сейчас с российскими передовыми частями в Киевской области, также подтверждает эту информацию в своём Telegram-канале, уточняя, что "Киев отправил под Чернобыль отборные "идейные" части.

"Которым не страшно умереть и утащить за собой… но лучше пока без таких мыслей"- написал Игорь Дмитриев.

Польский учёный директор Института ядерной физики Польской академии наук, Марек Ежабек сказал в интервью interia. pl, что слово "Чернобыль" будоражит воображение, "но цель россиян не в том, чтобы уничтожить страну, которую они считают своей".

Украина на прошлой неделе запросила у НАТО технику и аппаратуру на случай катастрофы "любого характера". Это машины радиохимической разведки, костюмы радиохимической безопасности, дезактиваторы, которые требуются для выживания в ядерной катастрофе.