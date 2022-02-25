В Киеве бронемашина наехала на легковушку: прохожие бросились спасать водителя

По социальным сетям разлетелась видеозапись, на которой видно, как на севере Киева на легковой автомобиль наехала бронемашина.

Очевидцы запечатлели ДТП из окна своей квартиры. После наезда прохожие бросились спасать водителя автомобиля. Они разными способами пытались вытащить его из машины. Один из прохожих взял в руки топор и начал бить по двери. Затем видео обрывается.

В соцсетях сообщается, что водитель выжил, а его автомобиль превратился в груду металла. Машина вряд ли подлежит восстановлению.

При этом пользователи уточнили, что ДТП произошло в районе Оболони, где шли бои.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Он подчеркнул, обращаясь к жителям страны, что вся ответственность за возможное кровопролитие будет полностью на действующем украинском руководстве.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен