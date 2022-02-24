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Автор Любовь Степушова

Россия выдвинула Киеву новый ультиматум. Нужен ли "Минск-3"?

Мир » Бывший СССР

Россия выдвинула Киеву новый ультиматум, по которому Украина должна подписать "Минск-3" с отказом от претензий на российский Крым и независимые республики Донбасса и федерализацией для Юго-Востока страны.

Россия выдвинула Киеву новый ультиматум. Нужен ли "Минск-3"?

Об этом сообщил Telegram-канал "Легитимный".

Третий ультиматум Зеленскому

На принятие решения Владимиру Зеленскому отвели 12 часов, после чего начнётся вторая фаза военной кампании с примирением авиации и флота, уточнил канал.

Первый раз с ультиматумом выступил президент РФ Владимир Путин 23 февраля, который сказал, что для переговоров Москвы и Киева нужны:

  • демилитаризация Украины,
  • отказ вступления её в НАТО,
  • и прямые переговоры с ДНР и ЛНР.

Второй ультиматум был от главы ДНР Дениса Пушилина о мирном освобождении территории республики до её административных границ. Но бандеровский Киев отказался от выполнения всех условий, поэтому в четверг была начата военная операция по принуждению к миру.

Режим бандеровцев на грани уничтожения

К середине 24 февраля российские войска вышли на левый берег Днепра и уже оказались в пригородах Киева. Украина лишилась ВВС, ПВО и ВМС, а также основных гражданских аэропортов. Власть деморализована, сопротивляются лишь радикалы в Донбассе, что ожидаемо.

Как рассказал "Стране" глава консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, поставок дизеля на Украину с сегодняшнего дня нет ни из России, ни из Беларуси, а его запасов на складах оптовиков примерно на месяц. Но с учетом паники и ажиотажного спроса, он может закончиться гораздо раньше. Скоро наступит нехватка продовольствия. Это неизбежно приближает конец режима.

Говорить об особой любви украинцев к бандеровцам не приходится, поэтому вряд ли стоит ожидать затяжных военных действий, поэтому не совсем понятно, зачем нужен новый "Минск".

С Зеленским во власти цель Путина не достигается

Россия больше никогда не будет воевать на своей территории — это главный посыл Владимира Путина в его сегодняшней речи о начале военной спецоперации. Если с нынешней властью будут подписывать "Минск-3" — эта цель не достигается.

"Россия всегда будет готова к диалогу, который вернет всех к справедливости и принципам Устава ООН", — заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.

То есть РФ готова к новой Ялте, а совсем не к переговорам с Зеленским.

Тбилиси — когда дошли, погрозили пальцем, развернулись и ушли — не повторится.

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Темы украина владимир путин
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