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Автор Елена Былкина

Кедми объяснил, что определило судьбу Украины: "Окажется на свалке истории"

Политика

Военно-политический эксперт Яков Кедми назвал "точку невозврата", когда судьба Украины оказалась предрешённой по вине США.

Кедми объяснил, что определило судьбу Украины: "Окажется на свалке истории"

В эфире YouTube-канала "Обратный отсчет" Якова Кедми вспомнил событие осени прошлого года, когда американский стратегический бомбардировщик B-52 над Харьковом вышел на боевые позиции. Термоядерные ракеты "боинга" были направлены в сторону России. Именно этот момент эксперт называет подписанием Украине "смертного приговора".

По словам аналитика, на Западе не осознают, как устроена политика России, где игнорируют заявления "отморозков", но готовы ответить на угрозу безопасности.

"Разворот B-52 над Харьковом после того, как он вышел на боевые позиции, отработав пуски стратегических термоядерных ракет в сторону России. Всё! Больше ничего не надо. Вопрос вступления Украины в НАТО уже забыли. А развернувшийся над Харьковом B-52 определил судьбу Украины", — отметил Кедми.

Политический эксперт объяснил, что именно угроза безопасности РФ стала основной причиной воссоединения с Крымом. Владимир Путин не мог допустить, чтобы в Севастополе расположились американские ракетные крейсеры. На сегодняшний день, по мнению политолога, США повторяют ошибку, угрожая России со стороны Украины.

"Не будет никогда американских кораблей под украинским флагом, потому что не будет украинского флага. Он окажется на своем месте — в мусорном ящике на свалке истории", — заявил военно-политический эксперт

Ранее Яков Кедми в эфиреYouTube-канала "Соловьев LIVE" оценил дальнейшее развитие событий в Донбассе после признания Россией ДНР и ЛНР. Он назвал события в ЛДНР "торжественными похоронами Минских соглашений".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
Темы яков кедми севастополь владимир путин
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