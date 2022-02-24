Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове

В СМИ поступает информация о нанесении удара по военно-морской базе США на Украине.

Сообщается, что американская база была уничтожена в Очакове Николаевской области. Военные Соединённых Штатов вели там работы с 2017 г., называя этот объект "военно-морским оперативным центром", пишут СМИ.

Именно о ней президент России Владимир Путин говорил в своём обращении к россиянам 21 февраля.

А 24 февраля глава государства объявил, что принял решение о военной спецоперации в Донбассе.

"Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции", — сказал Путин.