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Автор Любовь Степушова

Принуждение Украины к миру военным путём неизбежно

Мир » Бывший СССР

Военное вмешательство России по принуждению Украины к миру и дальнейшему её переформатированию можно считать неизбежным.

Принуждение Украины к миру военным путём неизбежно

Президент Владимир Путин после вчерашнего решения Совета Федерации, которое даёт ему право на использование военный силы вне Российской Федерации, имеет весь политический и военный инструментарий для закрытия украинской проблемы.

Ультиматум России Украине

Перед тем, как пойти на крайние меры, он предъявил ультиматум Киеву, который заключается в следующем:

  • признать решение жителей Крыма о воссоединении с Россией;
  • добровольно отказаться от вступления в Североатлантический альянс;
  • демилитаризировать Украину, "поскольку это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать".

Об этом президент заявил во вторник, отвечая на вопросы журналистов после встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Украина не станет выполнять условия Москвы

"Выполнение условий, озвученных президентом России в адрес Украины, противоречит выбору украинского общества. Для независимой, суверенной Украины и для меня, как премьер-министра нашей страны, это невозможно", — написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Тактическая и стратегические цели Путина

Цели президента Путина вполне просматриваются :

  • признание Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) в границах административных экс-областей — это ближайшая цель, которая обеспечит долгожданный мир. "Мы рассчитываем, я хочу это подчеркнуть, что все спорные вопросы будут решены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик", — сказал Путин.
  • лишить НАТО возможности физически присутствовать на Украине;
  • лишить Киев возможности стать обладателем ядерного оружия;

Кроме того есть цель, которая с Киевом и не обсуждается — обещание наказать тех, кто убивал в Доме профсоюзов в Одессе, можно смотреть шире — наказать нацистов за геноцид русского народа.

Три последние цели не предусматривают остановки в освобождении Украины от бандеровщины.

Поскольку обстрелы уже признанных Россией ДНР и ЛНР продолжаются, а дипсотрудники РФ с Украины эвакуируются, чтобы не стать заложниками, вмешательство российских войск можно считать неизбежным.

Как это начнётся?

Армии ДНР и ЛНР пойдут вперёд с требованием отдать им принадлежащие земли, и есть большие сомнения, что будет сопротивление, а если будет, тогда Донецк и Луганск запросят помощи у России, и армия РФ войдёт для принуждения Украины к миру.

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