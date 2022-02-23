Военное вмешательство России по принуждению Украины к миру и дальнейшему её переформатированию можно считать неизбежным.
Президент Владимир Путин после вчерашнего решения Совета Федерации, которое даёт ему право на использование военный силы вне Российской Федерации, имеет весь политический и военный инструментарий для закрытия украинской проблемы.
Перед тем, как пойти на крайние меры, он предъявил ультиматум Киеву, который заключается в следующем:
Об этом президент заявил во вторник, отвечая на вопросы журналистов после встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
"Выполнение условий, озвученных президентом России в адрес Украины, противоречит выбору украинского общества. Для независимой, суверенной Украины и для меня, как премьер-министра нашей страны, это невозможно", — написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Цели президента Путина вполне просматриваются :
Кроме того есть цель, которая с Киевом и не обсуждается — обещание наказать тех, кто убивал в Доме профсоюзов в Одессе, можно смотреть шире — наказать нацистов за геноцид русского народа.
Три последние цели не предусматривают остановки в освобождении Украины от бандеровщины.
Поскольку обстрелы уже признанных Россией ДНР и ЛНР продолжаются, а дипсотрудники РФ с Украины эвакуируются, чтобы не стать заложниками, вмешательство российских войск можно считать неизбежным.
Армии ДНР и ЛНР пойдут вперёд с требованием отдать им принадлежащие земли, и есть большие сомнения, что будет сопротивление, а если будет, тогда Донецк и Луганск запросят помощи у России, и армия РФ войдёт для принуждения Украины к миру.
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