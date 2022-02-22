Путин готов освобождать Украину, так как она этого хочет

Народные республики Донбасса будут признаны в границах, которые оговорены в их конституциях. Сопротивления ВСУ не будет, освобождение будет иметь эффект домино.

Границы признания определяют республики Донбасса

В указах о международном признании Донецкой и Луганской народных республик, которые подписал Владимир Путин не оговорено, в каких границах это сделано, потому что этот вопрос в находится в компетенции самих республик.

Логично предположить, что границы определяются результатом референдума от 7 апреля 2014 года и включают в себя всю территорию бывших Донецкой и Луганской областей Украины. Также это записано в конституциях ДНР и ЛНР.

Вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов уже заявил, что территория республики — вся Луганская область. Он также призвал ВСУ добровольно отвести войска, в противном случае "будут приняты меры".

"В пределах законодательства наших республик есть законы о госгранице, которые четко говорят о том, что территория Луганской народной республики — это территория бывшей Луганской области. Есть наша территория, оккупированная украинскими войсками. Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно. Если это не произойдет, я думаю, будет принято решение, которое позволит установить мир и восстановить нашу территориальную целостность на всей территории Луганской народной республики", — сказал Хорошилов.

О том, что в этом же направлении движется ДНР, говорит указ Дениса Пушилина о призыве на военную службу по мобилизации граждан 1995-2004 годов рождения. То есть, в ДНР не сомневаются, что ситуация будет развиваться в направлении продолжения силовых действий, которые закончатся только восстановлением территориальной целостности ДНР.

Будет ли сопротивляться ВСУ

Пока сигналов нет. Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский не объявил военное положение и общую мобилизацию, а призвал к дипломатическим решениям. В этом же контексте заявил МИД Украины.

"Мы учитываем все риски и не подвергаемся провокациям, остаемся преданными политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта ", — говорится в заявлении ведомства.

В ВСУ понимают, что приказа на сопротивление они не получат. Так министр обороны Украины Алексей Резников считает, что "придется пройти через боль, преодолеть страх и уныние". ​

"Но нас непременно ждёт победа. Ибо мы на своей земле и за нами правда" — заявил он на странице Минобороны в Facebook. Как-то неубедительно — про победу.

Де-факто столица Украины уже во Львове, туда Запад уже сам эвакуировался и Зеленскому предложил. "Нацики" разбегутся, как только их перестанут финансировать, остальные переобуются, а основная масса населения хочет освобождения от бандитизма и бандеровщины.

Что думает Запад

Воевать на Украине НАТО не будет, это давно сказано, но вот последнее заявление Олафа Шольца, говорящее о том, что "Северный поток-2" будет завершён, несмотря на "агрессивную" позицию России.

"В текущей ситуации мы не можем остановить этот проект, хотя он, несомненно, будет завершен в печальной атмосфере. Мы не в восторге от этой инвестиции", — сказал канцлер Шольц в интервью для Welt.

Сигналы Путина не оставляют бандеровцам права и сил на отпор

Останавливает бандеровцев и их покровителей чёткая позиция президента России Владимира Путина, который в свей пояснительной речи перед признанием ЛДНР послал им несколько сигналов.

полный отказ России учитывать моральные основания на право нынешней Украины иметь свою государственность — легитимность считается потерянной после государственного переворота 2014 года;

Путин готов освобождать Украину: "если хотите полной декоммунизации, вы её получите";

озвучен призыв прекращать войну, иначе вся ответственность за дальнейшие события (читай принуждение к миру наподобие операции 2008 года в Грузии) лежит на Киеве.

Есть и объективные причины не останавливаться на признании ЛДНР, а идти дальше и ещё дальше:

угроза размещения инфраструктуры НАТО и ядерного оружия на территории Украины, о которых вчера говорил Сергей Шойгу на Совбезе. Угрозу надо ликвидировать в Киеве;

снятие препон для выполнения моральных обязательств перед русским миром, о которых говорили на Совбезе Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев и Сергей Лавров.

Россия будет активно менять мир

Точка невозврата пройдена, Россия перестала быть заложницей "газопроводов" и хороших отношений с Западом. По сути, Путин озвучил национальную идею России — кто не с русскими и Россией, тот против них.

Этот императив позволит активно менять мир, там, где теперь России будет не выгодно сохранять статус-кво, перемены будут неизбежны. То есть, со временем юго-восток Украины воспрянет духом и будет поддержан и признан Россией, как и Приднестровье.

А Донбасс уже свой план озвучил, и в час икс, будет проведена операция по выдвижению ВС ЛДНР на государственную границу республик с Украиной.

Читайте по теме: Россия признаёт ЛДНР. Единственная интрига — в каких границах

России не нужен такой посол, как Антонов, тем более в США

Счёт идёт на часы: зачем предпринята эвакуация из Донбасса

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен