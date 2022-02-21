Россия признаёт ЛДНР. Единственная интрига - в каких границах

Украина напала на Донецк и Луганск, и первый шагом России будет признание ЛДНР. Единственная интрига — в каких границах.

Члены Совбеза РФ, который президент Владимир Путин собрал для обсуждения вопроса о признании Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР), согласились, что в сложившейся ситуации признание ЛДНР необходимо.

Украина напала на народные республики Донбасса и Россию

Перед совещанием стало ясно, что в Донбассе началась война. Сильные бои шли уже двое суток по всей линии соприкосновения с подключением с украинской стороны танков и РСЗО. Появились погибшие и раненые среди мирного населения. Выпущенным с Украины снарядом был полностью разрушен российский пограничный пункт в Ростовской области. Диверсионной группой ВСУ подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной Милиции ДНР.

Противник осуществил две попытки выйти на государственную границу РФ. Российские военные уничтожили две БМП украинской армии, которые вышли для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы,

При этом уничтожено пять диверсантов, как сообщил на Совбезе директор ФСБ Николай Бортников, один из них взят в плен.

Президент Владимир Путин выступил со вступительной речью, из которой стало сразу ясно, что президент настроен поддержать просьбу ЛДНР .

Он отметил, что все эти годы над людьми, которые там живут фактически издевались и "для всех стало ясно", что по комплексу мер минскому украинские власти в Киеве "делать ничего не собираются". Путин подчеркнул, что Россия изначально делала всё, чтобы мирным путем разрешить все противоречия, тем не менее киевские власти дважды провели военные карательные операции в Донбассе.

Далее выступил глава МИД Сергей Лавров, который отметил, что Запад не готов воспринимать требования России.

"Нерасширение на восток было отклонено, альтернатив этому ключевому предложению не предложено ни в ответе США ни в ответе НАТО", — сказал Лавров.

Но при этом он отметил, что переговорный процесс с НАТО и США о безопасности МИД будет продолжать.

Запад и Украина не будут выполнять Минские соглашения

Далее Путин дал слово переговорщику по "нормандскому формату" Дмитрию Козаку.

"Ни Украине, ни Западу Донбасс не нужен", — сказал он.

По словам Козака, изобретаются схемы, чтобы не выполнять Минские соглашения. Киев не слышит Донбасс, а когда Россия пытается "облегчить" Украине жизнь и выступает со своими предложениями, Украина говорит, что Москва вмешивается в её внутренние дела.

Козак оговорился "по Фрейду", предложив высказаться по вопросу "присоединения ЛДНР". Путин предложил продолжить обсуждение.

Киев ведёт огонь на уничтожение ЛДНР

По словам директора ФСБ Александра Бортникова, обстановка в Донбассе стремительно ухудшается — обстрелы идут с интенсивностью 2014 — 2015 годов, на границе Украины с ЛДНР сосредоточено 68,5 тысяч украинских военнослужащих, зарегистрированы обстрелы российской территории и нарушение её границ.

В своём выступлении министр обороны Сергей Шойгу почеркнул, что Украина подтянула к зоне разграничения тяжёлую технику: установки "Точка У", 345 танков, 2160 БТР/БМП, 820 миномётов и орудий, 160 РЗСО в том числе "Смерч" и часть из них уже задействована. Министр отметил, что в Донбассе складывается гуманитарная катастрофа, в Донецке отсутствует вода, в Луганске — газ.

"Это не стихийный огонь, это огонь прицельный, они понимают куда бьют", — сказал Шойгу.

Нацисты могут дорваться до ядерного оружия

По его словам опасность в том, что с украинской стороны воюют плохо управляемые "нацбаты", которые действуют, как считают нужным и проводят диверсии и теракты. Если они дорвутся до ядерного оружия, которое уже может быть есть у Украины, то это создаст для России катастрофические риски, подчеркнул Шойгу.

Путин выбрал самый жёсткий вариант признания ЛДНР

Далее Владимир Путин вынес вопрос о признании независимости ЛДНР на голосование.

Было два предложения: признать немедленно и признать после переговоров с Джо Байденом, который якобы должен гарантировать за два-три дня составление конкретного плана по выполнению Минских соглашений. С подачи секретаря Совбеза Николая Патрушева, это предложение поддержали директор СВР Сергей Нарышкин и премьер Михаил Мишустин, однако Путин возразил: вам же доложили Козак и Лавров, что нет никакой надежды на изменение позиции Киева и Запада, зачем же давать им ещё два дня?

Первым голосовал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что России будет трудно после изменения статус-кво, так как будут санкции, но через некоторое время, "путём управления ситуацией, напряжение будет спадать". От ситуации на Западе устанут, и сами придут сами предложат, как было в 2008 году, наладить отношения, сказал экс-президент РФ. Медведев подчеркнул, что речь идёт о помощи более 800 тысячам граждан РФ в Донбассе — "это наши с вами люди", надо их спасать.

Ожидаемо выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин: Дума уже определилась и направила просьбу президенту о признании ЛДНР. Он поправил Медведева, что российских граждан в Донбассе 1200 млн. человек — столько заявлений на российское гражданство подано.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила больше других, суть её речи — моральный долг России признать многострадальные республики.

Премьер Михаил Мишустин успокоил, что правительство и ЦБ РФ провели анализ экономических рисков от санкций, и пообещал не терять темпа в обеспечении экономического развития России.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев призвал признать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей до 2014 года — с Мариуполем и прочими городами.

Далее за безоговорочное признание ЛДНР проголосовали ранее выступившие по ситуации Лавров, Шойгу и Бортников.

"Мы пошлём сильный сигнал русскому миру", — сказал Лавров

"Нам не оставили выбора", — сказал Шойгу.

"Мы должны реализовать надежду дончан", — заключил Бортников.

Владимир Путин объявил, что своё решение объявит сегодня же. Единственная интрига — в каких границах он признает ЛДНР, потому что республики считают своими территории в административных границах.

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