России не нужен такой посол как Антонов, тем более в США

Диссонансом в новостной ленте прозвучали слова посла России в США Анатолий Антонова о том, что Донбасс и Луганск — это часть Украины.

Поступки и слова Антонова вызывают недоумение

"Мы не пытаемся завладеть никакой территорией какой-либо страны. Хотел бы подтвердить, что Донбасс и Луганск — это часть Украины", — сказал посол в интервью телеканалу CBS.

Послы бывают разные, в Белоруссии, например, некоторые предали посадившего их на этот пост президента, а российский посол в Швеции Виктор Татаринцев недавно сказал в интервью одной из местных газет, что России "насрать на ваши санкции".

Посол Антонов и раньше вызвал недоумение своими действиями. Например, он почти разрыдался, когда провожал домой сотрудников посольства попавших под санкции. Ну да, так случилось, заставили уезжать, но для чего рыдать-то? Плачущий российский посол — нужен ли России такой в США?

Или вот будучи отозванным для консультаций в Москву, Антонов скоро сообщил, что возвращается в Вашингтон, но Кремль опровергнул его слова, и заставил ещё побыть в России. Что называется прирос душой и сердцем к далёкой Америке посол Антонов.

Удар в спину российским гражданам в Донбассе

Некоторые скажут, что де-факто посол прав, пока Россия не вышла из Минских соглашений и не признала народные республики Донбасса, формально они в составе Украины.

Но категоричное настаивание на этом в эфире у американцев выглядит ударом в спину тем людям, которые по признанию того же Кремля испытывают геноцид на Украине, эвакуируются сейчас и, в большинстве своём, уже граждане России.

Жонглирование словами, то в пользу бандеровской Украины, то в её осуждение неуместно, это не политические игры, на кону людские жизни. Каково сейчас людям в Донбассе слышать слова Антонова, воспринимаемые ими, как попытка России впихнуть их обратно туда, где их уничтожат?

По логике Антонова, признание Крыма нелегитимно

Принадлежность территории к какой-то стране определяет именно население, которое на ней проживает (право нации на самоопределение записано в уставе ООН) . Именно на результатах референдума было основано признание независимости Крыма, а в логике Антонова признание Крыма Россией и воссоединение с ним не выглядит легитимным.

Тем более фактически, и посол Антонов не может этого не знать, Луганск и Донецк для России де-факто давно независимы, и Россия сама для этого немало сделала. А юридическое признание возможно, так как Дума об этом попросила президента.

Посол Антонов, очевидно, не в курсе этого, а надо было бы об этом американцам сообщить.

Или крестик оденьте или трусы снимите

Наши аналитики в последнее время озабочены падением рейтинга власти, но с такими утверждениями, как у посла в США Антонова, мы можем дойти до глубокого кризиса в предвыборный период.

Как сказал Наполеон, надо быть дураком, чтобы слушать дипломатов, вместо генералов, а мы в такой позиции уже много лет. Вот сейчас дипломаты довели до точки кипения — эвакуируют дончан, а потом переговорили с "миротворцем" Макроном, для того чтобы он выиграл свои выборы, и назначают новый саммит с Байденом — угождать американским "партнёрам".

Есть хорошая поговорка: надо либо уж крестик надеть, либо трусы снять.

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