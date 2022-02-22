Владимир Путин выдвинул ультиматум Украине по Крыму

Президент России Владимир Путин сегодня предъявил территориальные претензии на всю территорию Донбасса. Пресс-конференцию сегодня, 22 февраля транслировал Кремль.

Также глава РФ заявил, что Российская Федерация намерена оказывать Республикам военную помощь. Правда, пока не назвал точного времени.

"Во-первых, я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут. Во-вторых, предсказывать какую-то конкретную канву военных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте. На земле, что называется”, — заявил Путин.

Сразу после этого он озвучил Украине ультиматум, где призвал вернуться к нейтральному статусу, отказавшись от членства в НАТО. Также Киев должен признать волеизъявление людей в Севастополе и Крыму, уточнив, что это приведет к "нормализации отношений".

Президент уточнил, что выступает за "демилитаризацию сегодняшней Украины”. И на фоне этого выступления Совет Федерации РФ официально разрешил применить регулярную армиюв ЛНР и ДНР.

Напомним, утром, 22 февраля Джо Байден ввёл "страшные" санкции, которые поражают своими масштабами. Указ президента США "запрещает американским физическим и юридическим лицам новые инвестиции в так называемый регион ДНР и ЛНР, торговлю с ним и финансирование его". Правда, американских инвесторов в Донецке и Луганске отродясь не бывало…