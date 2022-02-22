Президент России Владимир Путин сегодня предъявил территориальные претензии на всю территорию Донбасса. Пресс-конференцию сегодня, 22 февраля транслировал Кремль.
Также глава РФ заявил, что Российская Федерация намерена оказывать Республикам военную помощь. Правда, пока не назвал точного времени.
"Во-первых, я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут. Во-вторых, предсказывать какую-то конкретную канву военных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте. На земле, что называется”, — заявил Путин.
Сразу после этого он озвучил Украине ультиматум, где призвал вернуться к нейтральному статусу, отказавшись от членства в НАТО. Также Киев должен признать волеизъявление людей в Севастополе и Крыму, уточнив, что это приведет к "нормализации отношений".
Президент уточнил, что выступает за "демилитаризацию сегодняшней Украины”. И на фоне этого выступления Совет Федерации РФ официально разрешил применить регулярную армиюв ЛНР и ДНР.
Напомним, утром, 22 февраля Джо Байден ввёл "страшные" санкции, которые поражают своими масштабами. Указ президента США "запрещает американским физическим и юридическим лицам новые инвестиции в так называемый регион ДНР и ЛНР, торговлю с ним и финансирование его". Правда, американских инвесторов в Донецке и Луганске отродясь не бывало…
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.