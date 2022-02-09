EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Лех Валенса призвал готовиться к атаке на Москву

Мир

Бывший президент Польши Лех Валенса не остался в стороне от темы "вторжения России на Украину". И надо сказать, настроен он весьма воинственно.

Лех Валенса призвал готовиться к атаке на Москву

"Я очень уважал Путина и поддерживал его — я говорил, что у России есть проблемы, но это великая страна. Но на этот раз она зашла слишком далеко. Мы не должны отступать, потому что каждая его следующая атака будет ещё хуже", — заявил Валенса в интервью издания Rzeczpospolita.

По его словам, "если Путин нападёт на Киев, должен быть немедленный ответ — нападение на Москву". На вопрос, не грозит ли полякам война с Россией, Лех Валенса подчеркнул, что "на этот раз мы должны вести себя по-мужски".

Издание EurAsia Daily цитирует ещё одно интервью бывшего президента Польши, фрагмент которого Лех Валенса опубликовал на своей странице в "Фейсбуке". Пост он озаглавил "Война или мир! Интервью для россиян — 8 февраля 2022 года".

Вообще говоря, вопрос касался перспектив вступления Украины в НАТО. На это Лех Валенса ответил так: "При активации тектонических плит окажется, что земля рассыплется, раздавит всех нас, затопит водами и создаст новые земли, как это было с другими. Так было уже трижды на земле". В общем, насчёт Украины и НАТО непонятно, но прогноз у Леха Валенсы довольно мрачный.

В 2018 году Лех Валенса в интервью РБК рассказал о том, как бы выстраивал отношения с Россией, если бы был избран президентом Польши на второй срок (возглавлял он это государство в 1990–1995 годах).

"Я признаю, что совершил ошибку в отношениях с Ельциным. Я отложил часть планов на свой второй срок, но не был переизбран. С Ельциным можно было еще о многом договориться. Мы обречены на соседство и заплатили большую цену за недопонимание. Сам Бог выбрал такое соседство! Если один бьет другого, то выигрывает третий, поэтому нужно как можно быстрее сойти с этой дороги. Добившись понимания с соседями, сможем сами зарабатывать, а не давать такую возможность другим", — заявил тогда Лех Валенса.

В общем, заявления бывшего президента Польши достаточно противоречивые. При этом едва ли стоит говорить о каком-либо его влиянии на современную политику Польши. Впрочем, нынешние руководители этой страны высказываются примерно так же, как и Валенса. Разве что к подготовке похода на Москву публично не призывают.

Фото к этому тексту архивное, сделано в 1992 году, то есть как раз когда Лех Валенса был президентом

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Куратор: Любовь Степушова
Темы польша лех валенса
Новости
Бестемьянова высказалась о скандале с допинг-тестом фигуриста из РФ: "Ужасно"
Волочкова воссоединилась с бывшим бойфрендом: "Где ты их подбираешь"
В МИД рассказали, как США шантажируют РФ на фоне украинского конфликта
Выяснилось, что произошло с дочерью Валерии: "Ситуация повторилась снова"
Издевается над Украиной и женщинами: в CNN истолковали фразу Путина о красавице
Эпидемиолог: инфицированный "омикроном" уже через сутки может заражать других
COVID-19 невозможно искоренить, заявил главный инфекционист США Фаучи
Невролог назвала два самых важных витамина для сердца и сосудов
Правовед Шулипа: Путин всегда испытывал нескрываемую ненависть к Украине
Российские учёные объяснили, какой вред организму наносит смена часовых поясов
Популярное
Мир. Новости мира
Украинский снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с РФ: хочу убивать русских

42-летняя украинка Елена Белозерская стала новой национальной героиней у себя на родине, потому что очень любит "убивать русских".

Украинский снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с РФ: хочу убивать русских
Политолог Баширов подвёл итог переговоров в Москве и Вашингтоне: хороший сигнал
Политика. Новости и аналитика
Политолог Баширов подвёл итог переговоров в Москве и Вашингтоне: хороший сигнал
Общество
Дмитрий Давыдов предложил способ борьбы с безответственными собачниками
Политика. Новости и аналитика
Кремль отреагировал на сообщение о размещении американских ракет на Украине
Любовь Степушова Назван критический для Украины фактор в войне с Россией и Белоруссией Любовь Степушова Ирина Шлионская Жизнь можно изменить с помощью гипноза Ирина Шлионская Юрий Носовский Проблемы прихожан и батюшки: жалеть нельзя говорить Юрий Носовский
Новости спорта
Тарасова осадила канадцев, призывающих убрать фигурное катание из ОИ из-за РФ
Здоровье
Медики назвали симптом при "омикроне", после которого тяжело дышать
Зеленский ответил на угрозу Лукашенко прекратить поставки ГСМ на Украину
Мир. Новости мира
Зеленский ответил на угрозу Лукашенко прекратить поставки ГСМ на Украину
Последние материалы
Выяснилось, что произошло с дочерью Валерии: "Ситуация повторилась снова"
Издевается над Украиной и женщинами: в CNN истолковали фразу Путина о красавице
The Nation опубликовал новую ложь об РФ
Эпидемиолог: инфицированный "омикроном" уже через сутки может заражать других
COVID-19 невозможно искоренить, заявил главный инфекционист США Фаучи
Переболевшие "ковидом" рискуют умереть от "постковида"
Невролог назвала два самых важных витамина для сердца и сосудов
Правовед Шулипа: Путин всегда испытывал нескрываемую ненависть к Украине
Российские учёные объяснили, какой вред организму наносит смена часовых поясов
Эксперт молекулярной биологии о Заворотнюк: "Мозговая деятельность повреждена"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников