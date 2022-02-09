Лех Валенса призвал готовиться к атаке на Москву

Бывший президент Польши Лех Валенса не остался в стороне от темы "вторжения России на Украину". И надо сказать, настроен он весьма воинственно.

"Я очень уважал Путина и поддерживал его — я говорил, что у России есть проблемы, но это великая страна. Но на этот раз она зашла слишком далеко. Мы не должны отступать, потому что каждая его следующая атака будет ещё хуже", — заявил Валенса в интервью издания Rzeczpospolita.

По его словам, "если Путин нападёт на Киев, должен быть немедленный ответ — нападение на Москву". На вопрос, не грозит ли полякам война с Россией, Лех Валенса подчеркнул, что "на этот раз мы должны вести себя по-мужски".

Издание EurAsia Daily цитирует ещё одно интервью бывшего президента Польши, фрагмент которого Лех Валенса опубликовал на своей странице в "Фейсбуке". Пост он озаглавил "Война или мир! Интервью для россиян — 8 февраля 2022 года".

Вообще говоря, вопрос касался перспектив вступления Украины в НАТО. На это Лех Валенса ответил так: "При активации тектонических плит окажется, что земля рассыплется, раздавит всех нас, затопит водами и создаст новые земли, как это было с другими. Так было уже трижды на земле". В общем, насчёт Украины и НАТО непонятно, но прогноз у Леха Валенсы довольно мрачный.

В 2018 году Лех Валенса в интервью РБК рассказал о том, как бы выстраивал отношения с Россией, если бы был избран президентом Польши на второй срок (возглавлял он это государство в 1990–1995 годах).

"Я признаю, что совершил ошибку в отношениях с Ельциным. Я отложил часть планов на свой второй срок, но не был переизбран. С Ельциным можно было еще о многом договориться. Мы обречены на соседство и заплатили большую цену за недопонимание. Сам Бог выбрал такое соседство! Если один бьет другого, то выигрывает третий, поэтому нужно как можно быстрее сойти с этой дороги. Добившись понимания с соседями, сможем сами зарабатывать, а не давать такую возможность другим", — заявил тогда Лех Валенса.

В общем, заявления бывшего президента Польши достаточно противоречивые. При этом едва ли стоит говорить о каком-либо его влиянии на современную политику Польши. Впрочем, нынешние руководители этой страны высказываются примерно так же, как и Валенса. Разве что к подготовке похода на Москву публично не призывают.

Фото к этому тексту архивное, сделано в 1992 году, то есть как раз когда Лех Валенса был президентом