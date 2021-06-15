"Хорошо, что есть общение": экс-президент Польши о встрече Путина и Байдена

Тема саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена продолжает оставаться в центре внимания политиков всего мира. Своё мнение о том, чего ждать от "женевской беседы", высказал экс-президент Польши Лех Валенса.

Напомним, что саммит ожидается уже во вторник, 16 июня, его примет Женева. Валенса для РИА "Новости" сообщил: он надеется, что встреча окажется полезна для всего мира, поскольку и США, и Россия — великие державы, а значит, несут определённую ответственность.

"Это великие державы, они несут ответственность за мир. Хорошо, что есть общение, а продолжение должно наступить", — сообщил Валенса.

"Первая встреча обычно не приносит слишком многого, но они познакомятся, поговорят, определят какие-то темы, и потом, надеюсь, вместе что-то сделают для мира", — отметил экс-президент.

Напомним, что ранее о встрече высказывался и американский президент: он сообщил, что разговор с Путиным пойдёт и касательно "вопроса поведения" России.

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