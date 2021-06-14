Байден разработал стратегию для разубеждения Путина

Президент США Джо Байден признался, что слабо верит в то, что ему удастся повлиять на президента РФ, который не меняет свою позицию, несмотря на давление Запада.

Глава Соединённых Штатов воздержался от преждевременных выводов о президенте РФ. Он отметил, что ему необходимо лично переговорить с российским лидером.

"Он — Владимир Путин. Не буду вдаваться в подробности, потому что мне надо сесть за стол переговоров с ним, — цитирует слова Байдена издание Sputnik.

Джо Байден объяснил, что не хочет рассекречивать линию поведения с Владимиром Путиным, которой он намерен придерживаться, так как преждевременно раскрытая стратегия может оказаться нерабочей.

"Вполне возможно, если я вам расскажу, это его не разубедит, и он захочет продолжать", — сказал Байден.

Ранее Байден обещал, что будет говорить с российским коллегой очень прямо. намереваясь обсудить с Путиным поведение России.

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