Байден намерен обсудить поведение России на встрече с Путиным

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Корнуолле рассказал о том, что планирует обсудить на встрече с Владимиром Путиным. Американский лидер отметил, что будет говорить с российским коллегой "очень прямо".

По словам Байдена, главным вопросом на встрече станет "поведение России", которые он считает не соответствующим международному праву.

"Мы планируем решить вопрос поведения России, которое не соответствует международному праву", — заявил Байден.

Вместе с тем, президент США отметил, что не ищет конфликта с Россией. Байден согласился с оценкой отношений между РФ и Америкой Владимиром Путиным — американский лидер тоже считает, что они находятся в "низшей точке".

Кроме того, Байден прокомментировал решение не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным по итогам встречи.

"Это не конкурс на то, кто выглядит лучше перед камерой", — заявил Байден.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Ранее президент России огласил три темы, которые по его мнению должны стать главными во время саммита.