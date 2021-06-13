Президент России Владимир Путин рассказал о том, какие темы собирается обсудить с главой США Джо Байденом. По его словам, это будут вопросы глобально характера, среди которых главный — договор СНВ-3.
После вступления Байдена на пост президента США договор был автоматически продлён без условий на пять лет. Путин отметил, что это решение было профессиональным со стороны Белого дома.
"В общем и целом, конечно, со стороны президента Байдена это проявление профессионализма, безусловно", — заявил Путин в интервью Павлу Зарубину в передаче "Москва. Кремль. Путин".
По словам российского президента, кроме вопроса СНВ-3, будут обсуждаться темы конфликтов в Сирии и Ливии, а также экология.
"Этот вопрос (СНВ-3), вопрос региональных конфликтов в Сирии, Ливии, а также вопросы, связанные с природоохранной деятельностью. Вопросы глобального характера. Как минимум эти три позиции, но есть и другие", — заявил Путин.
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве.
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