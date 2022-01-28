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Автор Любовь Степушова

Главный русофоб Казахстана выведен из состава политсовета "Нур Отана". Это уже политика?

Мир » Бывший СССР

Один из самых ярых русофобов Казахстана — посол на Украине Дархан Калетаев, выведен из состава политсовета партии "Нур Отан".

Главный русофоб Казахстана выведен из состава политсовета "Нур Отана". Это уже политика?

Об этом сообщает knews. kg.

Этот чиновник занимает крайне русофобские позиции. В декабре он был освобождён от должности первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана и отправлен на Украину, однако сохранял пост в руководящих партийных органах.

В интервью украинскому порталу LegalHub Калетаев призвал украинцев вместе строить китайский "Шёлковый путь" в Европу, минуя Россию, а также развивал в публичном пространстве совместно с Украиной темы:

  • по обвинению СССР в "голодоморе" 30-х годов,
  • реабилитации пособников нацистов, в данном случае "Туркестанского батальона" вермахта.

Посол Калетаев организовал международную конференцию в Киеве к 30-летию независимости Украины, выступая на которой подчеркнул, что будущее за государствами, основывающимися на принципах этнической консолидации, и призвал к общению "смыслогенерирующие классы" Казахстана и Украины. То есть призвал к национализму антироссийской направленности.

При Калетаее, когда он работал на посту первого заместителя партии "Нур Отан", был создан партийный холдинг "Нур Медиа", в котором ещё один ярый русофоб Аскар Умаров занял пост заместителя руководителя — при полном отсутствии профессионального опыта. Умаров после январских событий пошёл на повышение, что вызвало критику в России.

То есть Калетаев работал в команде президента Касым-Жомарта Токаева на ключевой позиции главного идеолога. Именно при Токаеве появились "языковые патрули", что было немыслимо при Нурсултане Назарбаеве.

С выводом такой фигуры из политсовета правящей партии забрезжила надежда на то, что Токаев "пришёл в себя", отдав дань националистам назначением Умарова.

27 января на внеочередном съезде партии "Нур Отан" Токаев выбран её новым председателем. Он заявил, что до конца года, возможно, покинет этот пост, так как руководитель страны должен быть политически независим.

Партия, которую до сегодняшнего дня возглавлял экс-президент Нурсултан Назарбаев, лишённый после январских событий всякой власти, руководит Казахстаном с 1999 года, имеет конституционное большинство в парламенте, в её рядах состоят многие госслужащие и работники бюджетных организаций.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы казахстан касым-жомарт токаев нурсултан назарбаев
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