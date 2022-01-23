Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев явил собой пример бесславного конца карьеры. Он, наконец, выступил с обращением к нации, заявив, что никакого конфликта в элите нет, что передал все полномочия президенту Токаеву, а сам находится на заслуженном отдыхе.
Однако тезис, что в элите нет конфликта, на фоне арестов и самоубийств назначенцев Назарбаева, отстранения от активов членов его семьи, конечно, смехотворны. Но понимать слова экс-президента буквально и не нужно. Смысл скрывается между строк. Такое мнение высказал журналист Алексей Пивоваров на YouTube-канале "Редакция".
Он считает, что Назарбаев сообщил следующее:
"Это и была главная цена, которую ему пришлось заплатить за то, чтобы остаться тем, кем он себя называет в видеообращении, — обычным пенсионером. Точнее, необычайно богатым пенсионером, живущим на свободе в родной стране. Ну, или в какой-нибудь другой стране…", — заключил Пивоваров.
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