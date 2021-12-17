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Автор Любовь Степушова

Казахстан готовится к пересмотру истории. Разрыв с Россией неизбежен

Мир » Бывший СССР

Казахстан отметил 30-летие независимости на Украине в рамках международной конференции. Если Россия и Казахстан потеряют точки соприкосновения по истории Великой Отечественной войны (ВОВ), то разрыв будет неизбежен.

Казахстан готовится к пересмотру истории. Разрыв с Россией неизбежен

Казахстан и Украина перестали говорить между собой по-русски

Посольство Казахстана на Украине организовало в Киеве Международная научно-практическую конференцию к 30-летию независимости Казахстана.

Соорганизаторами мероприятия выступили Казахстанский институт стратегических исследований при президенте РК (КИСИ), Центр поддержки гражданских инициатив министерства информации и общественного развития РК (ЦПГИ), а также Национальный институт стратегических исследований Украины (НИСИ), Экспертная платформа KievStratPro. Также мероприятие поддержала Международная Тюркская академия (МТА).

Впервые конференция впервые проводилась в казахско-украинском языковом формате. Участникам была предоставлена возможность говорить на своем национальном языке с синхронным переводом. 

Казахстан и Украина  в поиске общих националистических смыслов

Посол Калетаев в своём выступлении подчеркнул, что будущее за государствами, основывающимися на принципах этнической консолидации, что выступает важным фактором состоятельности политической нации.

Отмечается, что были рассмотрены демографические и социальные последствия "голодомора" в Казахстане и на Украине.

"В целом, эксперты сошлись во мнении о необходимости повышения интенсивности коммуникации между экспертами двух стран, потому что одной конференцией не снять накопившийся дефицит общения смыслогенерирующих классов Казахстана и Украины", - говорится в сообщении посольства.

Слово смыслогенерирующих очень показательно и говорит о том, что в чём-то эти смыслы у Казахстана и Украины совпадают.

Ранее Калетаев в интервью украинскому порталу LegalHub рассказал о совместном историко-архивном проекте с Украиной — "поиском казахов и казахстанцев, нашедших здесь последнее пристанище во время Второй мировой войны и во время депортаций в 20-30-х годах". Заметим, что расследуется, в том числе судьба 106-й Акмолинской дивизии, солдаты которой были разгромлены, а после в большинстве стали частью Туркестанского легиона вермахта. Рассматривается вопрос об их реабилитации.

Речь идёт также об антироссийском проекте признания "геноцида" украинцев и казахов в результате "голодомора".

По мнению казахстанского экономиста и политика Петра Своика, в участии Казахстана в программе Украины по легитимизации "голодомора"  проглядывает некая "не антироссийская, но проукраинская линия".

"У нас многовекторная политика. А поскольку Украина вполне открыто провозглашает себя антироссийским проектом, то надо обязательно участвовать в такой многовекторности", — сказал Пётр Своик Pravda. Ru.

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана, кандидат исторических наук в Институте стран СНГ Андрей Грозин отметил для Pravda. Ru, что националисты
"повылазили" в Казахстане сейчас за последние полтора — максимум два года, при  президенте Касым-Жомарте Токаеве.

"Новый президент — человек несвободный и поэтому старается компенсировать свою внутреннюю несвободу поиском опоры на самые радикальные националистические настроения, взгляды и фигуры", — сказал Андрей Грозин.

Если Казахстан дойдёт до искажения исторической правды, будет разрыв с Россией

Кооперация Казахстана и Украины в переоценке истории вызывает серьезное беспокойство, потому что она направлена на существенное искажение исторической правды, ведь голод 1930-х годов не был геноцидом, так же нет оправдания реабилитации пособникам нацизма.

Казахстан, очевидно, на госуровне в области исторической повестки уверенно идет в сторону антироссийских трактовок, и это не вяжется с его совместным пребыванием с РФ в ОДКБ и ЕАЭС.

Украине эта поддержка Казахстана крайне необходима, но какой толк от этого Казахстану? Если Россия и Казахстан потеряют точки соприкосновения в истории и особенно истории ВОВ, то разрыв будет неизбежен, что тогда станет с Казахстаном

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Куратор: Любовь Степушова
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