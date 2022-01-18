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Автор Любовь Степушова

Путч продолжается. Ваххабизм и национализм убьют Казахстан

Мир » Бывший СССР

Казахстан преодолел попытку госпереворота, однако во власти остались те же люди — заражённые вирусом национализма и ваххабизма. Чтобы казахстанцам спать спокойно, нужны глубинные изменения.

Путч продолжается. Ваххабизм и национализм убьют Казахстан

В Казахстане выросло третье поколение ваххабитов

Религовед Алтынбек Ажокулы считает, что за 30 лет в Казахстане выросло третье поколение ваххабитов, число которых растет в геометрической прогрессии.

Он опубликовал на ресурсе adyrna. kz обращение к президенту Казахстана Касыму Жомарту-Токаеву.

"За последние 30 лет подавляющее большинство погибших и раненых в результате терактов в Казахстане стали жертвами ваххабитских группировок, идеология которых занесена в нашу страну из-за рубежа и чужда нашим мусульманам", — пишет учёный.

Учитывая, что эта идеология призывает к разрушениям и насилию относительно тех, кто ее не придерживается, религиовед предложил её запретить на законодательном уровне.

Алтынбек Ажокулы сигнализирует, что ваххабиты из Казахстана отправились убивать в Сирию, а затем вернулись на родину.

Религиовед призывает посмотреть на положительный опыт России и Таджикистана в борьбе с религиозным экстремизмом, уточнив, что "при этом они сохранили все свои позиции в исламском мире, спокойно отправляя своих паломников в хадж и торгуя с ваххабитскими странами".

"Настало время защитить разум от этой ненавистной идеологии в Казахстане", — сделал вывод Алтынбек Ажокулы.

Власть доигралась, культивируя национализм

Что касается национализма, то как пишет казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в своём Telegram-канале, национализм в Казахстане принял "негативную окраску с культивированием негативных страниц истории, вычленением из общего контента отдельных аспектов, которые экстраполировались на сферу национальных и международных отношений"

"И власть продолжала заигрывать с этими националистами, не понимая всю опасность этой игры", — пишет политолог.

Он указывает, что в попытке госпереворота была явная поддержка со стороны панисламистских и пантюркистских группировок — скорее всего "с радикальными салафитскими группировками извне".

Данияр Ашимбаев направлял обращение в сенат о том, чтобы не принимать антирусский законопроект о визуальной информации. Он указывал, что государство критиковало самозванные "языковые патрули" не столько за "пещерный национализм", сколько за то, что они "подрывали государственную монополию на штрафы и наезды" и предупреждал, что этот закон станет почвой для коррупции, меж- и внутринациональных конфликтов.

Однако законопроект был принят и подписан Токаевым.

Из его выступления в мажилисе мы не услышали ни слова об осуждении казахского национализма. И это не случайно, президент сам ввел в Национальный совет общественного доверия (консультативно-совещательный орган при президенте Казахстана) националистов которые транслируют свое особое неприятие России. А на уровне одной из оппозиционных парламентских казахстанских партий — "Ак жол" — продвигается идея, очень схожая с той, что продвигалась в 2012–2013-2014 годах на Украине — "как кровавый Сталин уморил десятки миллионов казахов в голодоморе 30-х годов".

Токаев не отказался от национализма и после попытки переворота, назначив главным идеологом страны русофоба Аскара Умарова.

Путч провалился, но его база не ликвидирована

Эти две силы — национализм и религиозный экстремизм, умело задействованные извне, и сложили в Казахстане потенциал для организации массовых протестов и беспорядков. Социальное недовольство в этом контексте было лишь фоном, на котором всё должно было развернуться.

Путч провалился. Кое-кто уже арестован и даёт показания, но это не главные персоны. Главные продолжают сидеть в министерствах по делам религии, образования и информации. Именно они будут добиваться политическим путем того, что не удалось силовым. Они выставят терроризм "народным восстанием" и найдут стрелочника в лице Назарбаева и его курса. 

А в это время спящие ячейки в салафитских мечетях будут ждать своего часа.

"Напряженность растет, и январские события эту напряженность не рассеяли. Есть масса других вопросов, где может рвануть. И власти надо сейчас работать изо всех сил над качеством своей работы и одновременно отрывать от кормушек очень уважаемых людей. Ведь если их сейчас не сдвинуть, то государство просто рухнет", — предупредил Данияр Ашимбаев.

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Темы казахстан касым-жомарт токаев
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