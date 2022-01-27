"Деелбасызация": Назарбаева лишили пожизненного председательства в Совбезе

Парламент Казахстана одобрил законодательные поправки, которые отменяют пожизненное председательство бывшего главы республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК).

Из трансляции на сайте верхней палаты парламента следует, что полномочия председателя АНК и Совбеза переходят президенту страны Касыму-Жомарту Токаеву.

В законе об Ассамблее и Совете безопасности теперь исключается пожизненное право Елбасы возглавлять эти структуры.

В парламенте также приступили к обсуждению изменений и дополнений в законы, согласно которым всё ещё сохраняется право Назарбаева входить в состав Конституционного совета Казахстана, выступать в правительстве и парламенте.

Напомним, 5 января, во время массовых беспорядков на территории республики, Назарбаев заявил, что передаёт свои полномочия председателя Совбеза действующему президенту.

Позже в видеообращении экс-глава Казахстана подчеркнул: вся полнота власти — в руках Токаева, а сам он находится на пенсии.

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