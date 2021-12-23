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Автор Антон Куликов

Политолог о том, почему Путин не дал прямого ответа на вопросы о "гарантиях для Украины"

Мир

В ходе ежегодной пресс-конференции президенту Владимиру Путину несколько раз был задан вопрос, гарантирует ли он, что "Россия не нападёт на Украину". Российский лидер однозначного ответа на этот вопрос не дал — ни положительного, ни отрицательного.

Политолог о том, почему Путин не дал прямого ответа на вопросы о "гарантиях для Украины"

По словам Путина, Россия хотела бы выстроить добрососедские отношения с Украиной, но из-за действий киевского руководства это практически невозможно.

"В чем проблема для нас? Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, причем, что называется, любой ценой, идём на все практически. Но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством (Украины) с учетом того, что они делают? (Это) практически невозможно", — сказал президент.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что президент и не мог дать прямого ответа на вопросы о "гарантиях ненападения". Сами вопросы он назвал провокационными.

"По сути, журналисты пытаются вывести Владимира Путина к самоограничению, которое его будет обременять и будет контрпродуктивно с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Такие гарантии не даются", — сказал Мухин Алексей Pravda. Ru.

"И мне очень жаль журналистов, которые пытаются задать такие вопросы, хотя по-человечески их можно понять. Они полагают, что таким образом они служат делу мира. А на самом деле делают возможным конфликт на Украине", — отметил политолог.

К слову, посол Германии на Украине Анка Фельдхузен назвала маловероятным "нападение России на Украину".

"За последние недели мы также не видим значительного наращивания войск на границе России с Украиной. Поэтому я считаю маловероятной возможность масштабного нападения со стороны России", — сообщила Анка Фельдгузен в электронном послании гражданам ФРГ, проживающим в Украине, которое было распространено в четверг.

При этом она заявила, что "в этой ситуации важно проявлять спокойствие" и призвала сохранять бдительность и рассудительность.

Подобное заявление, скажем так, противоречит той информационной кампании, которая в последние несколько недель (или месяцев) идёт в западных СМИ. Да и не только в СМИ. А недавно госдепартамент США не рекомендовал американским гражданам посещать Украину, в том числе якобы из-за возможного "нападения России".

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Куратор: Любовь Степушова
Темы алексей мухин
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