Итоги саммита ЕС: страны по-прежнему разделены по ценам на энергию

Меры, которые уже возможны сейчас, должны быть достаточными, чтобы противостоять высоким ценам на газ и электроэнергию. В четверг и пятницу те страны, которые хотeли ещё больше усилить государственное регулирование, не смогли победить на саммите ЕС в Брюсселе. В конфликте с Польшей также не было достигнуто договорённости, но и нового скандала не было. Однако главы правительств ЕС согласны в том, что касается Белоруссии — они обвиняют белорусское правительство в "гибридных атаках".

Споры о нынешнем росте цен на рынке электроэнергии длились долго. Однако они не производили ничего нового. Страны-члены, такие, как Испания, которая особенно страдает от нынешнего ценового бума, призвали к более широкому совместному вмешательству в ценообразование. Несколько других стран, в том числе Австрия, отвергли это. На своем первом саммите ЕС федеральный канцлер Александр Шалленберг призвал "не вмешиваться преждевременно на энергетических рынках". Канцлер Германии Ангела Меркель — вероятно, это будет её последний саммит в Брюсселе — также выступила против. Не следует полностью отключать рынок, "лучше создавать больше рынка", — сказала Меркель.

Цена на СО2 является спорной причиной роста цен на энергии

Тему поднял, в том числе, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он настаивал на упоминании системы торговли квотами на выбросы CO2 в выводах саммита. Теперь в нём говорится, что Комиссия вместе с финансовым регулятором ЕС ESMA (Европейское управление по ценным бумагам и рынкам) должны более внимательно изучить рынок выбросов углекислого газа. Комиссия должна определить, необходимы ли меры против "определённого торгового поведения". Такие страны, как Чешская Республика и Польша, занимаются спекуляциями, и рост цен на CO2 в совокупности является причиной роста цен на энергию. Например, в системе торговли выбросами CO2 поставщики электроэнергии должны платить за выбросы парниковых газов, таких как CO2. Комиссия недавно заявила, что торговля выбросами углерода стала причиной пятой части роста цен на энергии. Главы государств и правительств договорились разобраться в причинах повышения цен. Комиссия и ESMA должны исследовать рынок электроэнергии и газа. На саммите не обсуждалась ни связь между текущей ситуацией и климатическими амбициями ЕС, ни ядерная энергия. В целом было решено не вмешиваться в спешку по вопросу цен на энергии.

Дальнейшие обсуждения запланированы не только на специальном заседании министров энергетики ЕС во вторник, 26 октября, в Брюсселе, но и на национальном уровне.

Санкции против Беларуси

На саммите страны ЕС объявили о новых санкциях против правительства Александра Лукашенко. Некоторые требовали дополнительныe пограничные заборы. На саммите в Брюсселе главы государств и правительств ЕС подвергли критике действия главы белорусского государства Александра Лукашенко.

"Европейский совет не приемлет никаких попыток третьих стран использовать мигрантов в политических целях", — говорится в проекте декларации саммита.

Они осуждают недавние "гибридные атаки на внешние границы ЕС" и отреагируют соответствующим образом. Канцлер Ангела Меркель обвинила Лукашенко в "торговле людьми" и призвала ввести новые экономические санкции против правительства в Минске.

Главы правительств также обсудили дополнительные финансовые ресурсы для защиты границ. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро сказал, что речь идёт о "дополнительной помощи для лучшей защиты наших внешних границ". Новый канцлер Австрии Александр Шалленберг от имени группы из двенадцати стран призвал ЕС выделить средства на строительство заборов и других систем защиты границ.

"Строительство стены — это то, что мне противоречит с лингвистической точки зрения, но нам нужна сильная, надёжная внешняя защита", — сказал Шалленберг.

Если Литва построит забор, то платить за него должны не только литовские налогоплательщики. Кроме того, санкции должны быть наложены на тех, кто в Белоруссии несёт ответственность за "использование мигрантов в качестве оружия".

Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Беларусь в "использовании беженцев в качестве оружия":

"Мы должны говорить о заборе, физической границе, которая остро необходима в краткосрочной перспективе", — сказал он.

Не исключено, что вскоре на границе Беларуси и Литвы соберутся несколько тысяч беженцев или попытаются пересечь их одновременно в нескольких местах.

С другой стороны, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель выразился неохотно. По его словам, он "не был большим сторонником санкций". Все меры должны быть совместимы с правами человека, включая право на убежище. Тем не менее Евросоюзу не позволено играть в "игру" Лукашенко.

ЕС обвиняет Лукашенко в контрабанде беженцев с Ближнего Востока и Африки в ЕС с ложными обещаниями через границы Польши, Литвы и Латвии. Европейцы рассматривают это как возмездие за санкции ЕС за нарушения прав человека. Тысячи беженцев также недавно прибыли в Германию. Соседние страны ЕС — Литва, Латвия и Польша — уже начали строительство сотен километров заборов на внешней границе ЕС.

Дебаты о Польше, "короне" и цифровизации

Помимо ситуации с беженцами, в Брюсселе обсуждалось также состояние польской судебной системы. В начале октября Конституционный суд Польши постановил, что некоторые части законодательства ЕС несовместимы с конституцией Польши. Это решение рассматривается Комиссией ЕС и рядом других европейских государств как крайне проблематичное, поскольку оно может дать польскому правительству повод игнорировать решения Европейского суда. Комиссия ЕС обвиняет Польшу в подрыве независимости судей. Поэтому Комиссия ЕС в настоящее время удерживает миллиарды долларов помощи в связи с коронавирусом для Польши.

На саммите лишь кратко затронули такие темы, как коронакризис и цифровизация. Главы государств и правительств особенно обеспокоены драматической ситуацией с "короной" в странах ЕС, таких как Болгария. В заключительной декларации они подчеркнули, что хотят сделать больше для борьбы со скептицизмом в отношении вакцины. Необходимо бороться с дезинформацией в социальных сетях. Что касается цифрового мира, главы государств и правительств не придают особого нового импульса: они хотят, чтобы цифровые изменения укрепляли экономический рост, конкурентоспособность и суверенитет. Существующие законодательные пакеты и другие проекты необходимо будет быстро усовершенствовать и реализовать.

Важным моментом саммита стало прощание с канцлером Меркель, которая, вероятно, принимала участие в саммите ЕС в последний раз за 16 лет. Ожидается, что на следующий саммит ЕС 16 и 17 декабря Олаф Шольц (СДПГ) приедет в качестве федерального канцлера, если партии светофора СДПГ, "зелёные" и СвДП будут придерживаться своего расписания.

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