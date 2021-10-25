Немецкий посол: Путин готов внести свою лепту в преодоление газового кризиса

Посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр заявил, что кризисная ситуация с ценами на газ сегодня представляет собой общеевропейскую проблему, к решению которой должны подключиться главы всех государств.

По его мнению, напряжённая обстановка касается не только Германии, но и многих других стран, поэтому с ней нужно бороться на "широком уровне", передаёт РИА Новости.

"Президент РФ также заявил о готовности внести свою лепту в решение вопроса кризиса газовых цен", — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что в ближайшее время необходимо организовать легитимную процедуру сертификации российского газопровода "Северный поток-2". Только после этого, по его словам, можно будет обсудить дальнейшую схему эксплуатации.

21 октября глава России Владимир Путин сообщал, что поставки газа в европейские государства можно нарастить гораздо быстрее, если в ФРГ своевременно сертифицируют оператора "Северного потока-2".

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