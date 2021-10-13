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Автор Ирина Гусакова

На севере Эфиопии возобновились боевые действия

Мир » Остальной мир » Африка

Боевые действия возобновились в районе Афар на севере Эфиопии после месячного затишья, сообщили AFP в среду источники из гуманитарных организаций. Поступили сообщения о вооруженном столкновении во вторник в городе Авра, в том числе о применении тяжелого оружия Народным фронтом освобождения Тыграй (НФОТ), в результате которого погибло несколько мирных жителей.

Эфиопия

Представитель НФОТ Гетачеу Реда опроверг сообщения, что повстанцы применили тяжелое оружие против мирных жителей, но подтвердил, что в Афаре начались новые боевые действия.

"Мы не нацеливаемся на мирных жителей, и предполагаемая артиллерийская атака — это еще одно вымышленное обвинение с целью запятнать репутацию наших войск", — заявил он.

В течение почти недели источники из гуманитарных организаций сообщают о признаках активации войск правительства, что потенциально может означать новую фазу 11-месячной войны на севере Эфиопии. Офис премьер-министра Абия Ахмеда заявил на этой неделе, что правительство "обязано защищать своих граждан во всех частях страны от любых террористических актов".

Мятежники готовы прорвать осаду

Боевые действия начались в ноябре прошлого года в северном регионе Эфиопии Тыграй после того, как Абий направил войска для ликвидации Народного фронта, который доминировал в национальной политике, пока Абий не вступил в должность в 2018 году.

Лауреат Нобелевской премии мира 2019 года сказал, что этот шаг стал ответом на нападения мятежников на армейские лагеря. Правительственные силы быстро вытеснили НФОТ из городов Тыграя, но к концу июня повстанцы отвоевали большую часть региона, включая его столицу Мекеле.

Эфиопия повстанцы

В июле бойцы НФОТ вторглись в соседние регионы Афар и Амхара, что, по их словам, было оправданно, поскольку необходимо было предотвратить перегруппировку правительственных сил и прекратить гуманитарную осаду Тыграя, где, по оценкам ООН, сотни тысяч людей голодают.

В прошлом месяце офис Абия заявил, что Народный фронт "понес большие потери" и был "разгромлен", однако в действительности НФОТ просто вывел войска из региона, чтобы сосредоточить свои усилия на других фронтах, в том числе в Амхаре.

В Афаре, который в настоящее время является единственным гуманитарным коридором, через который можно доставить гуманитарную помощь в Тыграй, в основном было тихо, без волнений. В среду Гетачеу заявил, что текущая военная цель НФОТ — "отодвинуть наступление и пройти настолько далеко, чтобы прорвать осаду жителей Тыграя".

Необходимый компромисс — прекращение огня

Война испортила отношения между Эфиопией и западными державами, включая Соединенные Штаты, которые долгое время были их союзником. Представитель Госдепартамента сообщил AFP на этой неделе, что Вашингтон "рассматривает весь спектр имеющихся инструментов для решения проблемы обострения кризиса на севере Эфиопии". Эти меры включают адресные экономические санкции для привлечения к ответственности тех, кто несет ответственность или причастен к затягиванию конфликта и развитию гуманитарного кризиса.

Во вторник США, Франция, Германия и Великобритания призвали все стороны немедленно прекратить накалять обстановку и начать переговоры о прекращении огня. Саманта Пауэр, глава Агентства по международному развитию (USAID), заявила во вторник, что правительству в Аддис-Абебе необходимо восстановить работу банков и связь в Тыграе. Она также сказала, что США и другие партнеры обсуждали "расширение воздушных операций для доставки гуманитарной помощи непосредственно в регион", чему до сих пор сопротивлялось правительство Абия, настаивая на том, чтобы грузы, доставляемые в Тыграй, шли через Аддис-Абебу.

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