Как "шпионы Путина" украли у британцев "Спутник V" — и зачем бы все это Кремлю

Британский таблоид The Sun опубликовал сенсацию: оказывается, формула российской вакцины от коронавируса "Спутник V" была украдена "шпионами Путина".

Потому что похоже

На каком основании делается такой вывод? Все просто, "Спутник V" использует схожую с вакциной Оксфорд/AstraZeneca технологию. Обе являются векторными вакцинами, в отличие от других препаратов от коронавируса.

В публикации утверждается, что служба безопасности Оксфорда располагает доказательствами озвученной версии. Правда, эти доказательства — либо хоть что-то, указывающее на них — не приводятся.

Но зато сообщается, что в июле прошлого года британские, канадские и американские спецслужбы отмечали свою более чем на 95 процентов уверенность, российские хакеры, спонсируемые государством, нацелились на организации Великобритании, США и Канады, разрабатывающие вакцину против Covid.

Но в статье The Sun говорится, что "данные были украдены иностранным агентом лично". Стало быть, "шпион Путина" проник в лабораторию? Очевидно, авторы статьи смотрели фильм "Миссия невыполнима".

Зачем эта невнятная "сенсация"?

Из официальных комментариев, которые приводит британский таблоид, решительно ничего непонятно. Поскольку сводятся они к тому, что "промышленный шпионаж — это плохо" и "надо с этим бороться". Никакой дополнительной информации относительно операции, которую якобы столь дерзко провернули "русские шпионы".

Возникает вопрос, почему этот невнятный "эксклюзив" появился сейчас? Во-первых, со стороны ВОЗ появилась некая обнадеживающая информация о перспективах регистрации "Спутника V".

Из чего следует во-вторых — весьма вероятно, публикация The Sun является началом некоей информационной кампании, направленной на дискредитацию российской вакцины. И стало быть, можно ожидать неких данных от служб безопасности, только уже в более серьезных изданиях, нежели The Sun.

Сейчас, повторимся, это просто заметка с громким заголовком, без какой-либо конкретики. Но для начала — если это действительно начало очередной пропагандистской кампании — и так сойдет.