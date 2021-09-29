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Автор Игорь Буккер

Новый премьер Японии знает толк в водке

Мир » Азия » Дальний Восток

По результатам второго драматического тура главой правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) избран бывший шеф МИДа Фумио Кисида, который займёт кресло премьер-министра страны Восходящего солнца.

Фумио Кисида
Фумио Кисида

Два тура голосований

За непродолжительный период он станет третьим премьер-министром Японии, сменив крайне непопулярного Ёсихидэ Сугу, рейтинг которого начал падать после того, как в сентябре прошлого года он сменил на этом посту Синдзо Абэ. Жёсткие меры по самоизоляции привели к росту количества самоубийств среди женщин, что не добавило популярности Суге.

В первом туре голосования Кисида едва-едва (256-255) обошёл своего главного соперника, Таро Коно, который сменил его на посту министра иностранных дел, а потом ставшего министром обороны. Обе кандидатки, ранее также занимавшие ряд министерских постов, ультранационалистка Санаэ Такаичи и либералка Сэйко Нода, не смогли составить им конкуренции.

Во втором туре Кисида, при поддержке преобладающих в коккай (японском парламенте) членов ЛДП и Абэ добились его избрания. За Кисиду проголосовало 257 из 427. Таро Коно удовольствовался 170-ю голосами, которые отдали ему рядовые партийцы на местах. В глазах партийных функционеров мягкий Кисида считается более способным к достижению консенсуса, нежели твердолобый Коно.

"Многие люди с подозрением относились к политике. Они больше не верили в политику, — говорит новоизбранный лидер ЛДП и будущий премьер. — Я чувствовал, что японская демократия находится в кризисе".

Карьера тихони

Уроженец Хиросимы, 64-летний Кисида происходит из семьи потомственных парламентариев — его дед и отец были членами парламента. В детстве он провёл три года в Нью-Йорке, где его отец служил в должности старшего сотрудника министерства торговли. Юный Кисида учился в государственной школе в Квинсе. После окончания престижного университета Васэда в Токио, некоторое время проработал в банковской сфере, прежде чем в 1993 году стать членом Палаты представителей.

В послевоенной Японии Кисида дольше других оставался министром иностранных дел в правительстве Абэ, занимая эту должность с 2012 по 2017 год. На его счету организация исторического визита президента США Барака Обамы в Мемориальный парк мира в Хиросиме, которая состоялась в 2016 году.

Несмотря на то, что Кисида представлял в парламенте Хиросиму, а многие из его родственников скончались от последствий атомной бомбардировки этого города, он выступал за неучастие Японии в Договоре о запрещении ядерного оружия, ссылаясь на необходимость расширения ядерного сдерживания союзника Японии, США. Впрочем, об отношении к ядерному оружию им написана книга.

После того, как Коно сменил его на посту министра иностранных дел, Кисида на короткое время стал министром обороны, а затем возглавил политический совет Либерально-демократической партии.

Портрет политического старожила

В отличие от Коно, Суги и Абэ, Кисида любит выпить. Однажды он вызвал на состязание, кто больше выпьет водки и саке, министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Победила дружба: Лавров подарил своему японскому коллеге сувенир — бутафорскую книгу, внутри которой место страниц занимала бутылка водки.

Лавров и Кисида
Лавров и Кисида

Совсем недавно Кисида пообещал:

"Как можно быстрее нам предстоит определиться с пакетом антикризисных мер по противодействию рецессии на сумму несколько триллионов иен и приступить к его реализации. Это не должно ограничиваться одной отраслью или одним регионом и, в зависимости от размера компании, продлить эти меры до следующей весны, включая поддержку таких фиксированных издержек, как арендная плата".

Критика в адрес Кисиды:

слишком нерешителен, что может сделать его марионеткой в руках опытных кукловодов — руководителей партийных фракций, особенно из более националистической группы Абэ.

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«Курилы не отдадим, но мира с Японией достигнем»
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы синдзо абэ барак обама фумио кисида ёсихидэ суга сергей лавров
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