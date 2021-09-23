Выборы в Бундестаг: Есть ли жизнь после Меркель?

В это воскресенье в Германии пройдут выборы в Бундестаг. Они покажут, что на самом деле больше волнует немцев: климат или социальные проблемы. С большой долей вероятности новый канцлер будет лоялен к России.

В опросе INSA, проведенном по заказу Bild, правящий блок христианских демократов ХДС / ХСС набирает на выборах 22 процента голосов, в то время как социал-демократы (СДПГ) - 25 процентов.

"Зеленые", остаются на уровне 15 процентов поддержки. Либеральную партию "Свободные демократы" (СвДП) поддерживают 12 процентов избирателей. Крайне правую "Альтернативу для Германии" (АдГ) — 11 процентов. Поддержка "Левых" остается на уровне шести процентов.

Почему провалилась партия Меркель

Поддержка ХДС/ХСС, упала на 11% по сравнению с выборами 2017 года. И дело не только в том, что партию больше не ведёт Меркель, а в том, что ХДС во главе с канцлером взяла за основу своей нынешней программы климатические вопросы, которые сейчас в СМИ представляются как самая большая проблема Германии.

Но, согласно опросам, большинство немцев считает самыми главными проблемами своей страны:

рост цен,

пенсионное обеспечение,

"ковидную" политику ограничений,

и только потом идут проблемы климата и миграции.

Меркель же призвала избирателей прислушиваться к Грете Тунберг, то есть к "Зеленым" и проявлять толерантность к мигрантам — это повестка "Левых". Спрашивается, зачем людям, которых привлекают эти программы, голосовать за ХДС/ХСС?

На финишной прямой партия опомнилась и представила 13 сентября план неотложных мер по социальной адаптации к "постковидному" кризису, в основном в плане увеличения пособий для определённых категорий граждан.

Однако ХДС не указала источники финансирования своих идей. Между тем, затраты на эту программу, по оценке Института европейских экономических исследований (ZEW), могут достигать 10 миллиардов евро в год. Программа также противоречит официальной позиции партии, согласно которой Германия должна быстро вернуться к политике жёсткой экономии и сбалансированности бюджета.

Отсутствие преемника в ХДС, который смог бы добиться хотя бы популярности Гельмута Коля и результата около 35-40% голосов на выборах в Бундестаг, является наиболее значимым признаком общего упадка ХДС. Выбор канцлером Армина Лашета не принесет существенных изменений во внешней политике по сравнению с линией Меркель.

Шольц решит

СДПГ собрала голоса избирателей, имея программу выравнивания доходов населения за счёт перераспределения налогов, в том числе между богатыми западными землями и бедными восточными. Лидер партии Олаф Шольц, как министр финансов, в этих вопросах компетентен. В первом правительстве Меркель он был министром труда и социальных вопросов и семь лет стоял во главе самого богатого немецкого города Гамбурга, где доход на душу населения выше среднего по ЕС на 30%. Шольц не сторонник финансирования НАТО в размере 2% бюджета и хочет видеть Евросоюз менее зависимым от Америки.

В отношениях с Россией он не будет особенно отклоняться от политики Меркель, основанной на достижении компромиссов.

"Зелёное" бешенство

"Зеленые" поддерживаются немецкой либеральной прессой, совсем не объективной. Они хотят создать в правительстве министерство климата, которое будет иметь право вето на любые законопроекты, нарушающие цели Парижского климатического соглашения, и министерство миграции, которое будет обеспечивать "большее разнообразие" в обществе. Посмотрим, насколько эти идеи действительно популярны в Германии. Лидер партии Анналена Бербок попалась на плагиате, а так же заявила, что Германия должна принять как минимум 50 тысяч афганских беженцев. С тех пор её популярность уменьшилась на 7%.

"Левые" во власти — это выгодный расклад для России

"Левые" — это партия, которая является наследником Немецкой социалистической единой партии Германии, она популярна в землях бывшей ГДР. Среди избирателей есть те, кто думает с ностальгией по ГДР и государственной социалистической системе, а также те, кто хочет выразить свою неприязнь и недовольство традиционными партиями. Они поддерживают политику регулирования рынка, усиления прав трудящихся, замораживания арендной платы, повышения минимальной заработной платы.

Альтернатива для Германии (АДГ) — нерукопожатная в стране партия, потому что якобы нацистская (антииммигрантская, антимусульманская). Она единственная не зациклена на "климатической нейтральности" и имеет лучший результат работы в соцсетях. Алиса Вайдель, главный кандидат от АдГ, безусловно, самый успешный политик. Шансов на победу, не говоря уже о баллотировании на пост канцлера у неё нет, но за избирательную кампанию её видео в социальных сетях набрали 4,9 миллиона просмотров. А ролики Лашета — всего несколько сотен тысяч просмотров. Сейчас на слуху тема увеличения миграции из Афганистана. Немецкий неопределившийся избиратель это учтёт.

Впервые правящая коалиция будет из трёх партий

Согласно опросам, ни одна из партий не сможет набрать более 25-27 процентов голосов на выборах, поэтому победителю, безусловно, понадобятся партнеры по коалиции. Вероятно, правительство будет сформировано из представителей трёх партий.

ХДС / ХСС останется в правительстве только в случае большой коалиции с СДПГ. Но маловероятно, чтобы партия Меркель согласилась на роль ведомой.

У социал-демократов есть в планах коалиция с "зелеными", об этом говорил Шольц, третьим партнёром будет или СвДП или "Левые". Первая коалиция — "светофор", будет наихудшей для России, из-за позиции "зеленых" по "СП -2".

Союз с "Левыми", которые выступают против членства Германии в НАТО — более благоприятный для нас. Если СвДП откажется от участия в коалиции из-за программных разногласий с СДПГ, этот сценарий реализуем.

Имя приемника Ангелы Меркель, безусловно, является самым важным на выборах.

На первый план вышли три имени: премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, министр финансов Олаф Шольц и сопредседатель "Зеленых" Анналена Бербок.

У Шольца шансы выше, чем у других, в случае гипотетических прямых выборов канцлера, он мог бы рассчитывать на 40% голосов (Армин Лашет — 19%, Анналена Бербок — 13%).

Справка. Как устроена федеральная избирательная система Германии. Каждый избиратель имеет два голоса. Первый подается конкретному кандидату, таким образом избираются 299 депутатов и побеждает кандидат, набравший наибольшее количество голосов. Затем избиратель отдает второй голос по партийному списку в каждой федеральной земле.

Более важным является второй голос. Он определяет расстановку сил в Бундестаге. Например, если какая-то партия на выборах в Германии получила в итоге 35 процентов вторых голосов, то это значит, что в новом федеральном парламенте у нее будет 35 процентов мест. Посредством второго голоса избиратели в конечном счете решают вопрос большинства в Бундестаге. Федерального канцлера избирают депутаты Бундестага.

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