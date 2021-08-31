Как выборы в Бундестаг изменят политику Берлина?

Германия — накануне выборов. С каким результатом закончатся выборы в Бундестаг? Кто станет преемником Ангелы Меркель? Как после этого будут развиваться наши отношения? Отразится ли это на судьбе многострадального "Северного потока-2"? Или здесь важнее другие факторы? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru ответил ведущий научный сотрудник центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Читайте начало интервью:

Берлин закрывает нормандский формат и формулу Штайнмайера? (часть первая);



Александр Камкин: "Германия сама выдала России преступника Навального" (часть вторая).





— Александр Васильевич, в Германии скоро пройдут выборы в Бундестаг.

— Да, в конце сентября.

— Христианские демократы как-то не очень хорошо к ним подходят. Они уже стали уступать позиции СДПГ, даже "Зелёные" уже им в спину дышат. Каков, на ваш взгляд, расклад сил? Кто придёт к власти?

— Исход выборов совершенно не определён, за оставшееся время расклад сил может ещё сильно измениться, могут быть всякие сюрпризы. Потому что довольно длительное время фаворитом считалась ХДС. Но выборы Армина Лашета лидером партии и кандидатом в канцлеры, конечно, проходили в условиях ожесточённой внутрипартийной борьбы.

Просто Лашет в конце концов оказался такой объединяющей фигурой — компромиссной между Рёттгеном и Мерцом, которые были более как бы хедлайнерами, если можно так выразиться. Он подошёл в качестве политической альтернативы для однопартийцев.

Однако Лашет весьма блёкло смотрится на общегерманском политическом фоне. В своих телевизионных интервью и во время дебатов он демонстрировал такую обтекаемость форм, своего рода вялость политическую что ли.

Мне, например, очень не нравилось, как он пытается уходить от прямых ответов на живые вопросы по обязательной вакцинации от COVID, по налоговому вопросу, по реформированию налогового законодательства и всем остальным важным проблемам.

Поэтому, конечно, даже госпожа Анналена Бербок на его фоне смотрелась более убедительно, несмотря на некоторые странности в её политической повестке. Резко вырвался Олаф Шольц, если брать рейтинги доверия к конкретным немецким политикам и к партиям в целом, Шольц пошёл на значительное опережение Лашета.

И это обеспечило то, что в последние недели рейтинг СДПГ пошёл вверх, а Лашет потянул свою партию, наоборот, вниз. Несмотря на отчаянные попытки госпожи Меркель, которая уже заявляет о победе Лашета как о свершившемся факте, реально пока дела обстоят совсем наоборот.

Варианты Бундестага

На самом деле, исход выборов на сегодняшний день не определён и можно говорить как минимум о трёх вариантах развития событий. Если первой приходит всё-таки ХДС, соответственно, ХДС формирует кабинет и определяет младшего партнёра. Это может быть либо СДПГ, либо те же "Зелёные" в зависимости от позиций этих партий.

Если приходят первыми социал-демократы, то с большей долей вероятности можно говорить о красно-зелёной коалиции. Такая коалиция уже существовала при Шрёдере. Опыт работы и какие-то общие пункты повестки у социал-демократов и у "Зелёных" уже есть, они могут ещё партию левых пристегнуть в коалицию, конечно.

"Зелёные", конечно, вряд ли придут первыми. Но полностью даже такую гипотетическую вероятность исключать нельзя. В таком случае уже "Зелёные" будут определять, с какой из партий формировать коалицию. Но опять же напрашивается, что это будут социал-демократы, но уже в качестве младшего партнёра.

— Как могут развиваться российско-германские отношения при новом немецком руководстве?

— В любом случае, вероятнее всего, во власть приходят социал-демократы. Для российско-германских отношений — это не такой уж плохой вариант.

С социал-демократами у нас складывались на протяжении десятилетий отношения достаточно хорошие и даже доверительные. Можно вспомнить, например, Вилли Брандта и Герхарда Шрёдера. Если победит всё-таки ХДС, то мы увидим достаточно критичные в адрес России высказывания того же господина Армина Лашета.

Можно спрогнозировать продолжение курса Меркель, но, возможно, с некоторыми моментами, ведущими к лёгкому политическому охлаждению.

Политика "Зелёных" достаточно критична в адрес России. Здесь мы, конечно, будем наблюдать значительное ослабление интенсивности диалога и возрастание критических факторов недопонимания друг друга.

— Для нас главное — "Северный поток-2". С ним больше ничего не приключится? Он будет качать этот газ при любой власти Германии? Или что-то они там прикроют, закроют?

— Я далёк от мысли, что в ночь после выборов госпожа Бербок лично проберётся на территорию газового терминала и перекроет вентили. Хотя в нынешней ситуации ничего исключать нельзя, безусловно, "Северный поток" будет функционировать.

Вопрос его наполнения остается пока что открытым в плане распределения объёмов между ним и транзитом через территорию Украины.

Опять же водородный вопрос возникает. Германская сторона активно ратует за водородную генерацию. Россия может предложить Германии водород. Были даже разговоры, а не качать ли сразу водород по трубам "Северного потока".

Но это на данный момент нереально по техническим причинам. Сжатый или сжиженный водород качается при минус 200 градусах. Выдержат ли это трубы и покрытие внутри труб, которые рассчитаны на природный газ, большой-большой вопрос.

Но в любом случае непреложной истиной является то, что "Северный поток-2" — это уже вопрос решённый и проект практически завершённый. Остается только вопрос именно диверсификации, потому что на этом настаивает немецкая сторона и стоящие за ней американские партнёры.