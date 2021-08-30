Александр Камкин: "Германия сама выдала России преступника Навального"

Ангела Меркель осложнила российско-германские отношения, заявив, что Россия является стороной конфликта между Украиной и Донбассом. Мог ли на это повлиять её визит в Москву? О чем же говорили президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель, что она так высказалась в Киеве? Почему Меркель вновь поднимала тему освобождения Алексея Навального?

Чем занимались в России немецкие НКО, в частности, в рамках "Петербургского диалога", и правильно ли было их запрещать? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru ответил ведущий научный сотрудник центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Читайте начало интервью:

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— Александр Васильевич, Ангела Меркель серьёзно осложнила российско-германские отношения, во время визита на Украину она заявила, что Россия является стороной конфликта между Киевом и Донбассом, и не надо вступать с "сепаратистами" в переговоры. Вы назвали прискорбным фактом, что официальный Берлин льёт воду на мельницу агрессивной риторике Киева.

Не думаете ли вы, что Владимир Путин что-то сказал Меркель, что потом она так высказалась в Киеве? Например, если Киев не выполнит свою часть Минских соглашений, то мы признаем Луганск и Донецк. Она же хотела сразу из Москвы ехать в Киев, но потом передумала, и полетела в Берлин, посоветовалась там с кем-то. Не мог ли наш президент что-то ей такое сказать?

— Я не был на встрече Путина и Меркель, поэтому не слышал, о чём говорил наш президент с немецким канцлером. К сожалению, меня не было и на её секретных консультациях в Берлине после визита в Москву.

Нельзя исключать, что какие-то позиции российского и германского лидеров действительно были достаточно разными, в результате Меркель так резко поменяла свою риторику. Но, весьма возможно, что в гораздо большей степени это — продукт её сепаратных консультаций после возвращения из Москвы.

— Владимир Владимирович достаточно резко осадил канцлера, когда она завела старую пластинку про Навального. Он сказал, что не надо ставить под сомнение работу наших судебных органов. Насколько, с вашей точки зрения, эта тема в германской политике является искренней?

Они сами искренне о нём так пекутся, или кто-то их побуждает к этому? В любом случае у нас никто к этому серьёзно не отнёсся, даже внимания не обратил. А там бум-шум продолжается. Что это такое для немцев? Зачем им это?

— Не побоюсь быть чрезмерно радикальным, но скажу, что о Навальном в самой Москве уже практически забыли. Но в Берлине постоянно эту тему мусолят. Здесь нужно отметить цимус самой немецкой политики. Навальный — полити'к, можно сказать. Сами выдали, а потом сами бегают и кудахчут, что же там с Лёшей.

Германия сама выдала Навального правосудию России

— Поэтому здесь необходимо отметить, что был официальный запрос российских правоохранительных органов Германии о выдаче, была официальная выдача Навального российскому правосудию, соответственно, затем суд вынес приговор. Поэтому, на мой взгляд, всё - в рамках правового поля.

Что же касается политической подоплёки этого процесса, то, конечно, здесь Россия и Германия говорят на несколько разных языках.

— Для немецкой стороны гражданское общество в России является незрелым, его нужно всячески развивать, в том числе путём привлечения различных городских сумасшедших. — Для российской стороны ситуация выглядит совсем по-иному — просто, ясно и чётко: преступник должен сидеть в тюрьме.

Это — основной постулат любого правового государства, в том числе России и Германии. В политических целях вопрос Навального, конечно, будет продолжать подниматься немецкой стороной, и не только немецкой.

Тем не менее, есть постановление, есть приговор и все остальные документы, которые никем не оспариваются. А главное, есть сам факт экстрадиции господина Навального из Германии в Россию.

Если он там был признан преследуемым по политическим мотивам, ему бы там могли предоставить политическое убежище. В силу разных причин Берлин этого не сделал. А после драки кулаками не машут. Какие теперь могут быть претензии к России? — Только к самим себе…

— Меркель также предложила исключить три немецкие НКО из списка нежелательных. Она сказала, что они очень проделали много работы в рамках "Петербургского диалога". Насколько это влияет на наши отношения?

— Для германской стороны, безусловно, любой факт включения их фондов, различных некоммерческих организаций в список так называемых иностранных агентов является негативным фактором.

Разные степени адекватности

— Потому что, с точки зрения немецкой стороны, абсолютным предикатом является свобода слова, свобода общественной работы, свобода действия тех или иных фондов или организаций.

Включённые в списки иноагентов НКО проводили крайне либеральную линию, всегда поддерживали не то, чтобы антироссийскую, но антигосударственную повестку, раскручивали тему притеснения различных меньшинств и прочее-прочее.

Поэтому здесь опять же можно говорить о том, что ментально Россия и Германия говорят на разных языках. Степень политической адекватности в Берлине и в Москве оценивается совершенно по-разному.

Безусловно, на российско-германский диалог это мало повлияет, но у немецкой стороны, конечно, вызывает определённое неприятие. А с российской стороны это — наоборот, стремление очистить политический диалог, условно говоря, от шлака.