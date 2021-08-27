Берлин закрывает нормандский формат и формулу Штайнмайера?

Ангела Меркель серьёзно осложнила российско-германские отношения, заявив, что Россия является стороной конфликта между Киевом и Донбассом. Об этом в прямом эфире программы "Точка зрения" видеостудии Pravda.Ru рассказал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

"Россия является участницей этого конфликта, и поэтому Украина делает правильно, когда отказывается вести переговоры с представителями сепаратистов", — заявила канцлер в Киеве.

Берлин может пересмотреть свою позицию в "нормандском формате" в пользу требований Украины и отказаться от ранее заявленного выполнения "формулы Штайнмайера". Это грозит блокировкой переговоров и серьёзным ухудшением отношений между Москвой и Берлином. Расхлёбывать эту ситуацию придётся уже преемнику Меркель.



— Александр Васильевич, визит Ангелы Меркель сначала в Москву, а потом в Киев обратил на себя внимание. Какое у вас мнение сложилось?

— Меркель поступила вполне разумно, разделив эти два визита на две составные части. Сначала она прилетела в Москву, потом уехала к себе в Берлин и оттуда уже слетала в Киев, чтобы это не выглядело как одно цельное турне.

Получается, этим она демонстрировала, что и российско-германские и германо-украинские отношения в принципе для неё имеют равновеликое значение. Их основные темы уже обсуждали очень много. Прежде всего, это — резко возросшая актуальность афганской проблематики.

Европейцы, конечно, как огня боятся очередной волны беженцев из Афганистана. Для российской стороны это, прежде всего, безопасность Центральной Азии, союзников по ОДКБ. Для других стран, граничащих с Афганистаном, это — тоже крайне важная тема. Поэтому, безусловно, это была одна из основных тем, поднятых в ходе визита в Москву.

Другие темы — это энергетика и вопросы безопасности. И, конечно, куда же мы без Навального. Для европейских политиков эта тема является сакральной, своего рода мантрой. Поэтому она тоже была вполне ожидаемой.

Странное заявление

Что же касается заявлений Меркель уже в Киеве о том, что Россия является стороной конфликта на юго-востоке страны, то, конечно, неприятно это было для российской стороны выслушать.

Фактически это дезавуирует сам смысл Минских соглашений. Тогда становится непонятным, к чему вообще призывать официальный Киев и вообще стороны конфликта.

Здесь я вижу как раз то, что будущему канцлеру фактически передано будет достаточно сложное внешнеполитическое наследство в плане нового поиска Минских соглашений и новых подходов вообще к урегулированию на Украине именно в контексте конфликта на востоке страны.

— Это заявление действительно было очень неожиданным, странным и нелогичным. Ранее Германия всегда пыталась продвинуть формулу Штайнмайера. Сама Меркель в прошлый раз сказала Зеленскому: внедряйте формулу Штайнмайера. То есть сначала выборы, потом — контроль над границей.

Получается, она отказывается от предыдущего постулата: если с сепаратистами нельзя вести переговоры, то невозможно выполнять формулу Штайнмайера. Такие заявления совершенно невозможно объяснить. Что на неё там могло так повлиять?

— Это символизирует серьёзный поворот в немецкой политике, в подходе Берлина к данной проблематике. К каким последствиям это приведёт с учётом того, что Меркель через месяц-полтора сложит полномочия, трудно сказать. Дальнейшее расхлёбывание данной смены вех германской внешней политики уже падёт на плечи следующего канцлера.

Получается очень странный и непонятный итог турне Меркель в Россию и на Украину. Ясно только, что это будет иметь достаточно серьёзные последствия, влиять на наши отношения в длительной перспективе.

Потому что действительно вопрос урегулирования на Украине остаётся и будет оставаться открытым ещё многие годы. И такой демарш в сторону поддержки позиции Киева, конечно, не на пользу мирному урегулированию.

— Владимир Зеленский очень настойчиво просил Ангелу Меркель поставить Украине оружие и помочь скорейшему вступлению Украины в НАТО. Он достаточно агрессивно себя вёл на совместной пресс-конференции.

Меркель даже начала оправдываться, что сейчас не может решить эти вопросы, но будет их обсуждать. Если бы всё было так хорошо и она повернулась к Украине, то почему Зеленский так агрессивно себя вёл, с вашей точки зрения?

— С одной стороны, это обуславливается внутриукраинскими факторами. Зеленский сам сидит на пороховой бочке, видя национал-радикалов, которые постоянно угрожают взять штурмом его офис, привести Крещатик, условно говоря. Поэтому ему необходимо постоянно поддерживать себя воинственной риторикой.

Тот факт, что официальный Берлин по сути дела льёт воду на мельницу агрессивной риторики Киева, конечно, весьма прискорбен.

На мой взгляд, это может иметь достаточно длительные последствия в плане усугубления разницы позиции Москвы и Берлина по Минским соглашениям и по данной проблематике в целом. Но, на мой взгляд, такие агрессивные приёмы боевого визга, которые применял Зеленский, в большей степени ориентированы на внутриукраинскую линию.