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Автор Ирина Гусакова

Восставший из пепла "папа" Шольц будоражит Германию: чего стоит опасаться России после выборов

Мир

В Германии вовсю идет предвыборная борьба. 26 сентября в стране должны состояться парламентские выборы. Проработавшая шестнадцать лет канцлером Ангела Меркель, как и обещала, уходит на пенсию. И на ее должность претендуют сейчас три кандидата. 29 августа стало известно, что на первых теледебатах победил кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Олаф Шольц. Кандидат от "зеленых" Анналена Бербок — на втором месте, 25% набрал лидер Христианско-демократического союзов Армин Лашет.

Восставший из пепла "папа" Шольц будоражит Германию: чего стоит опасаться России после выборов

Что любопытно: 21 августа Меркель назвала своим преемником Армина Лашета, а также выразила "твердое убеждение" в том, что Лашет станет канцлером Германии после выборов.

На днях член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт выразил надежду на то, что новый канцлер продемонстрирует свою самостоятельность и пересмотрит, в частности, решения в отношении России. Чего стоит опасаться России после выборов в Германии?

Кандидат экономических наук Владислав Белов уверен, что и Лашет, и Шольц — лучший вариант для России, а вот Бербок явно демонстрирует антироссийские настроения. Но при любом раскладе сохранятся красные линии, они известны — Крым, Донбасс, права человека, гражданское общество и далее по списку. Отношения России с Германией не улучшатся ни при одном из канцлеров, а вот сотрудничество в экономике, науке, культуре будет развиваться дальше.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко уверен, что России опасаться нечего. Тем более пока предсказать итог выборов проблематично.

"Если все же канцлером станет Армин Лашет, а он себя позиционирует как последовательный сторонник Меркель, то он будет придерживаться линии развития российско-германских отношений. Когда мы говорим "развитие", это не значит, что оно должно катиться по инерции. Возникают новые реалии, новые вопросы. Смысл в том, чтобы это движение было позитивно", — подчеркнул Владимир Оленченко.

Что же касается Бербок, то она пока высказывается достаточно отчужденно о российско-германских отношениях. Пока для нее это вещь в себе, отмечает эксперт.

Пока титаны бьются, простой народ недоумевает — почему все три кандидата такие слабые, хоть предпочтение отдается Шольцу, народ в целом настроен пессимистично, потому что прорывов не ожидается. Ведь в Германии накопилось много проблем. Это и проблема с мигрантами, и вопрос распределения трудовых ресурсов, и взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки. И по многим вопросам население имеет свое мнение. И сейчас все лидеры партий, которые будут участвовать в выборах, стремятся максимально прояснить для электората, что может быть в случае их прихода к власти. Остается только следить за развитием событий.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы германия олаф шольц ангела меркель
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