Чехия пошла на новое обострение отношений с Россий, задержав российского гражданина Александра Франчетти по ордеру Украины. Возможности России ему помочь ограничены.
Гражданин России Александр Франчетти был задержан в воскресенье в аэропорту Праги по ордеру, выданному Украиной.
"На основании международного ордера на арест, выданного Украиной, гражданин Российской Федерации был задержан в аэропорту", - подтвердил представитель чешской полиции Ондржей Моравчик. Однако чешская полиция отказалась публиковать дополнительную информацию об арестованном.
Пресс-секретарь посольства России в Праге Николай Брякин также подтвердил ТАСС информацию. Посольство уже направило сотрудника консульства, который окажет задержанному всю необходимую помощь. Посольство также поддерживает контакты с семьей Франкетти, сообщил Брякин.
В 2019 году чешское издание irozhlas. cz опубликовало подробный отчёт о деятельности Франчетти во время "Крымской весны", основываясь на его собственном рассказе об этом в интернете.
"Наша группа преследовала цель пресечь проникновение различных группировок на территорию Севастополя. Мы разделили район на участки, где ещё были патрули, как движущиеся, так и стационарные. Мы наблюдали за окрестностями, передвижением машин, необычных машин, искали укрытия", — отметил Франчетти, указывая, что все данные передавались командованию ВМФ России.
Чешское издание сообщило, что что россиянин имел вид на жительство в Чехии с 2000 года и предупредило, что за Франчетти следят спецслужбы, его дело "рассматривается" в министерстве внутренних дел.
"Если выяснится, что иностранец с действующим видом на жительство представляет угрозу безопасности Чешской Республики, будут использованы все законные средства для обеспечения безопасности чешских граждан. Эти средства включают, например, возможность аннулирования вида на жительство у такого человека ", — сказал изданию представитель министерства.
Через два года российский гражданин был арестован по ордеру Украины.
Как сказал Pravda. Ru старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко, Франчетти, не является новым лицом на чешской территории, то есть он там жил и пользовался всеми благами. И то, что сейчас с ним так обошлись, это говорит о том, что чешские власти действуют "не по своему сценарию и по не своем плану".
По словам эксперта, такие действия закрывают Праге перспективы для улучшения российско-чешских отношений, хотя недавно в Чехии высказывалась в пользу их нормализации.
"И это создает недоверие к чешским властям, поскольку трудно их действия прогнозировать", — отметил Владимир Оленченко.
Эксперт уверен, что выводы российской стороной будут сделаны.
"Речь идет о российском гражданине. Конечно, с российской стороны будет сделано всё возможное, чтобы не нарушались его права", — сказал эксперт.
Профессор кафедры международного права; доктор юридических наук в МГИМО, кафедра международного права Дмитрий Лабин отметил в комментарии для Pravda. ru, что с юридической точки зрения у РФ данном случае "не так много возможностей и средств побороться за своего гражданина".
Они ограничиваются дипломатическими средствам, и, возможно, помощью в найме адвокатов.
"Каждый гражданин сам отвечает за свою судьбу и сам должен заботится о своей защите, но государство, конечно, не должно бросать своих граждан в тяжелой ситуации. Тем не менее, его возможности достаточно ограничены. Были в истории случаи, когда непосредственно государство, беря под дипломатическую защиту своего гражданина, призывало другое государство всеми мирными доступными средствами урегулирования споров привести свое поведение в соответствии с нормами международного права", — сказал Дмитрий Лабин.
Он подчеркнул, что помочь можно до экстрадиции на Украину, так как речь идет о выдаче лица, подозреваемого в совершении преступления на территории иностранного государства и эта процедура, как правило, рассматривается через местный суд и тоже требует времени.
"На этом этапе, конечно, тоже желательно, чтобы российская дипломатическая миссия и консульство оказывало всяческую юридическую поддержку с тем, чтобы доказать, что оснований для предъявления обвинений и экстрадиции нет. Чешский суд уже рассмотрит все представленные доводы и основания и примет своё решение передавать или нет", — сказал Дмитрий Лабин.
В Крыму заявили, что жители России могут быть похищены за границей за публикацию в социальных сетях в поддержку российского Крыма. Так прокомментировал задержание россиянина в Праге глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма Александр Молохов.
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Сотрудники российского посольства в Праге подтвердили информацию о задержании по украинскому ордеру гражданина РФ Александра Франчетти.