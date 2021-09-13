Эксперт о деле Франчетти: Прага закрыла перспективы для улучшения отношений с РФ

Чехия пошла на новое обострение отношений с Россий, задержав российского гражданина Александра Франчетти по ордеру Украины. Возможности России ему помочь ограничены.

Участник "Крымской весны" задержан в Праге

Гражданин России Александр Франчетти был задержан в воскресенье в аэропорту Праги по ордеру, выданному Украиной.

"На основании международного ордера на арест, выданного Украиной, гражданин Российской Федерации был задержан в аэропорту", ​​- подтвердил представитель чешской полиции Ондржей Моравчик. Однако чешская полиция отказалась публиковать дополнительную информацию об арестованном.

Пресс-секретарь посольства России в Праге Николай Брякин также подтвердил ТАСС информацию. Посольство уже направило сотрудника консульства, который окажет задержанному всю необходимую помощь. Посольство также поддерживает контакты с семьей Франкетти, сообщил Брякин.

В 2019 году чешское издание irozhlas. cz опубликовало подробный отчёт о деятельности Франчетти во время "Крымской весны", основываясь на его собственном рассказе об этом в интернете.

"Наша группа преследовала цель пресечь проникновение различных группировок на территорию Севастополя. Мы разделили район на участки, где ещё были патрули, как движущиеся, так и стационарные. Мы наблюдали за окрестностями, передвижением машин, необычных машин, искали укрытия", — отметил Франчетти, указывая, что все данные передавались командованию ВМФ России.

Чешское издание сообщило, что что россиянин имел вид на жительство в Чехии с 2000 года и предупредило, что за Франчетти следят спецслужбы, его дело "рассматривается" в министерстве внутренних дел.

"Если выяснится, что иностранец с действующим видом на жительство представляет угрозу безопасности Чешской Республики, будут использованы все законные средства для обеспечения безопасности чешских граждан. Эти средства включают, например, возможность аннулирования вида на жительство у такого человека ", — сказал изданию представитель министерства.

Через два года российский гражданин был арестован по ордеру Украины.

Чехия действует не самостоятельно

Как сказал Pravda. Ru старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко, Франчетти, не является новым лицом на чешской территории, то есть он там жил и пользовался всеми благами. И то, что сейчас с ним так обошлись, это говорит о том, что чешские власти действуют "не по своему сценарию и по не своем плану".

По словам эксперта, такие действия закрывают Праге перспективы для улучшения российско-чешских отношений, хотя недавно в Чехии высказывалась в пользу их нормализации.

"И это создает недоверие к чешским властям, поскольку трудно их действия прогнозировать", — отметил Владимир Оленченко.

Эксперт уверен, что выводы российской стороной будут сделаны.

"Речь идет о российском гражданине. Конечно, с российской стороны будет сделано всё возможное, чтобы не нарушались его права", — сказал эксперт.

Дипломатическая защита и помощь с адвокатом

Профессор кафедры международного права; доктор юридических наук в МГИМО, кафедра международного права Дмитрий Лабин отметил в комментарии для Pravda. ru, что с юридической точки зрения у РФ данном случае "не так много возможностей и средств побороться за своего гражданина".

Они ограничиваются дипломатическими средствам, и, возможно, помощью в найме адвокатов.

"Каждый гражданин сам отвечает за свою судьбу и сам должен заботится о своей защите, но государство, конечно, не должно бросать своих граждан в тяжелой ситуации. Тем не менее, его возможности достаточно ограничены. Были в истории случаи, когда непосредственно государство, беря под дипломатическую защиту своего гражданина, призывало другое государство всеми мирными доступными средствами урегулирования споров привести свое поведение в соответствии с нормами международного права", — сказал Дмитрий Лабин.

Он подчеркнул, что помочь можно до экстрадиции на Украину, так как речь идет о выдаче лица, подозреваемого в совершении преступления на территории иностранного государства и эта процедура, как правило, рассматривается через местный суд и тоже требует времени.

"На этом этапе, конечно, тоже желательно, чтобы российская дипломатическая миссия и консульство оказывало всяческую юридическую поддержку с тем, чтобы доказать, что оснований для предъявления обвинений и экстрадиции нет. Чешский суд уже рассмотрит все представленные доводы и основания и примет своё решение передавать или нет", — сказал Дмитрий Лабин.

В Крыму заявили, что жители России могут быть похищены за границей за публикацию в социальных сетях в поддержку российского Крыма. Так прокомментировал задержание россиянина в Праге глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма Александр Молохов.

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