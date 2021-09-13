Россиян за посты в соцсетях в поддержку Крыма будут похищать за границей

В Крыму заявили, что жители России могут быть похищены за границей за публикацию в социальных сетях в поддержку российского Крыма. Так прокомментировал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма Александр Молохов задержание в Чехии гражданина России Александра Франчетти.

По мнению Молохова, арест россиянина чешскими властями является следствием возрастающих русофобских настроений в Восточной Европе после саммита "Крымская платформа", прошедшего в Киеве 23 августа.

"Задержание одного из участников событий "Крымской весны" создал опаснейший прецедент, требующий решительной реакции наших властей. Отныне нет никакой гарантии, что вас не похитят на отдыхе за границей" за пост в соцсетях в поддержку российского Крыма", — сказано в сообщении.

Как сообщил Александр Молохов, власти Чехии вслед за США таким образом унижают россиян. При этом возможная депортация Александра Франчетти на Украину станет не только нарушением международных прав, но и предупреждением для россиян, каким-либо образом согласившихся, что Крым является частью России.

Ранее центральный аппарат Следственного комитета России сообщил об организации проверки по задержанию россиянина Александра Франчетти в аэропорту Чехии по выданному Украиной распоряжению.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.