Мир движется к гуманизации "бармалеев", погружающих Афганистан в средневековье

Мировое сообщество толерантно наблюдает за ускоренным движением Афганистана в Средневековье и щебечет об инклюзивности.

Геополитический вуайеризм

На фоне устанавливаемых в Афганистане средневековых порядков Москва неустанно повторяет, что будет продолжать заниматься геополитическим вуайеризмом, то есть наблюдать за действиями нового правительства Афганистана. Тренд подтвердил в общении с журналистами и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что на церемонии провозглашения нового правительства Афганистана будет присутствовать российский посол в стране:

"У нас там посол, и ехать никому не надо".

Помимо представителей Российской Федерации, талибы пригласили и гостей из других прогрессивных стран, которые спокойно отнеслись к приходу к власти в стране вооружённым путём террористической организации:

Турции;

Китая;

Ирана;

Пакистана;

Катара.

Говоря о новой власти в Афганистане, который воюет уже не первое десятилетие, глава МИД России Сергей Лавров оптимистично заметил:

"Мы хотим поддержать процесс формирования правительства, которое будет отражать весь спектр афганского общества".

Глава МИД России полагает, что именно таким образом многострадальный Афганистан, который пережил времена советизации и планомерно погружается в мрачное Средневековье фашистского толка, совершит-таки переход к новой счастливой жизни.

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий поддержал "генеральную линию" российских властей в заявлениях по Афганистану и ретранслировал тезисы о необходимости проследить в динамике за дальнейшими шагами талибов и понять, как складывается ситуация. Слуцкий закрепил свои оценки положения дел в Афганистане мантрами о стабильности, без которых карьера любого политика в России обречена на иноагентство:

"Россия заинтересована в скорейшей стабилизации в Афганистане, в том, чтобы в этой стране как можно быстрее наступил мир и миновал гуманитарный кризис".

Парламентарий напомнил общественности, что Россия выступает за обеспечение безопасности в регионе и надеется не допустить распространения террористической угрозы. Иными словами то, что власть в Афганистане захватили террористы — это не террористическая угроза, и российские власти будут продолжать заниматься геополитическим вуайеризмом.

Может быть, именно в отечественном внешнеполитическом ведомстве террористам и подсказали идею, весьма популярную у российской правящей политической элиты: представители "Талибана"* (организация, запрещённая в РФ) заявили, что протесты в Афганистане финансируются из-за рубежа.

Гюльчатай закрыли личико

Пришедшие к власти в Афганистане террористы уже запретили женщинам, которые учатся в частных университетах и колледжах, посещать занятия без никаба. Женщины и мужчины теперь не должны пересекаться в коридорах и на входе в учебное заведение. Читать же лекции студентам в женской аудитории обязаны только преподаватели женского пола или пожилые профессора "с хорошей репутацией по части поведения".

Жительница Кабула Хоршид Хорами, которая в условиях захвата Афганистана террористами пытается бороться за права женщин, рассказала журналистам, что многие афганские женщины уже не представляют, как им дальше жить:

"Нам якобы разрешают ходить в школу, в университет. Но на деле, они будто сажают нас в клетку, где мы ничего не видим, не слышим. Но разве можно в таких условиях научиться хотя бы чему-то?"

Женщинам уже запретили заниматься спортом. Террористы, жаждущие легитимизации, уже начали охоту на афганских проституток. Не поленились прошерстить и порносайты, где девушки фривольной профессии размещали свои объявления об услугах интимного характера.

Переходом к новой счастливой жизни для этих женщин, как, видимо, полагают в российском МИД, станет перспектива быть забитыми камнями или повешенными, как пообещали талибы* (представители организации, запрещённой в РФ), поддерживающие публичную дипломатическую мантру об инклюзивности.

Рукопожатные "бармалеи"

Афганский политический деятель Атто Мухаммади Нур не разделяет оптимизма российских властей по части трансформации террористов в носителей гуманистических ценностей:

"К сожалению, правительство "Талибана" монолитно, боевики не привлекли туда даже женщин… Могут ли те, чьи взгляды основаны на средневековых принципах управления, руководить десятками профессиональных сотрудников?"

Видимо, кто-то на Западе и в России полагает, что могут, раз вовсю рассуждают о возможности признания новых властей Афганистана, несмотря на публичную браваду о невозможности вести переговоры с террористами. Оппозиция уже обратилась в ООН:

"Фронт национального сопротивления Афганистана обращается с призывом остановить геноцид, происходящий со вчерашнего дня во многих частях Панджшерской долины со стороны талибов".

Любые протесты в Афганистане заканчиваются их жёстким подавлением. Людей избивают палками и задерживают, периодически открывая огонь по мирным жителям. Может быть, подобное возвращение в дремучее Средневековье отечественные представители правящей политической элиты и называют переходом к новой жизни.

Сентенции о стабильности и сохранении государства с учётом культурных особенностей позволяют политикам закрывать глаза на вопиющие жестокость и нарушение базовых прав и свобод человека.

Занудной песней акына об инклюзивности новой власти в Афганистане некоторые западные и отечественные политики, вероятно, пытаются опосредованно оправдать откровенные издевательства над людьми. И эти же люди потом растекаются елеем, говоря о демократии, свободе слова и правах человека.

Возможно, если выгода и политическая целесообразность победят гуманизм и здравомыслие, то власть террористов признают и сделают их рукопожатными. Хотя глава МИД России уже пожимал "бармалеям" руки, широко улыбаясь, как лодочник в одноимённой песне профессора Лебединского (пока ещё разрешённой на территории РФ).

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