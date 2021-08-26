В Кремле ответили на вопрос о перспективах признания "Талибана"*

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что движение "Талибан"* де-факто взяло под контроль почти весь Афганистан.

По словам Пескова, Россия пока ещё не признала "Талибан", но его "доминирование" в Афганистане не вызывает никаких сомнений. Движение взяло под свой контроль большую часть территории страны, и его приход к власти можно считать "де-факто свершившимся процессом":

"Россия, мы уже говорили, очень внимательно отслеживает развитие ситуации", — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что лидер сопротивления талибам* попросил Россию организовать переговоры, поскольку это "в интересах Москвы". Тем временем, в США возмущены шуткой Байдена про Афганистан, которую американский президент позволил себе во время пресс-конференции.

*Террористическая организация, запрещённая в России.

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