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"Талибан"* будет жить по шариату несмотря на международное право

Политика

Основой Афганистана станет шариатское право, что же касается международного, то соблюдать новое "правительство" намерено только те законы, которые не противоречат избранному укладу.

"Талибан"* будет жить по шариату несмотря на международное право

В основе управления страной, регулирования общественной жизни и государства будет исламское право, заявил лидер террористического движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада, передаёт Reuters. 

Ранее глава "Талибана"* призвал женщин Афганистана не выходить из дома. Не ходить на работу и учёбу. Если покинуть жильё необходимо, то только в "сопровождении мужчин". Талибы* назвали это временной мерой и пояснили, что их "боевики ещё не обучены" и могут им навредить. При этом представители радикалов заявили, что будут следить, чтобы женщинам не "причинили боль" и "не обидели". 

Ранее в эксклюзивном интервью Pravda.Ru востоковед Андрей Серенко рассказал, как влияет приход "Талибана"* к власти на женщин Афганистана.

* запрещенная в России террористическая организация

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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