"Талибан"* будет жить по шариату несмотря на международное право

Основой Афганистана станет шариатское право, что же касается международного, то соблюдать новое "правительство" намерено только те законы, которые не противоречат избранному укладу.

В основе управления страной, регулирования общественной жизни и государства будет исламское право, заявил лидер террористического движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада, передаёт Reuters.

Ранее глава "Талибана"* призвал женщин Афганистана не выходить из дома. Не ходить на работу и учёбу. Если покинуть жильё необходимо, то только в "сопровождении мужчин". Талибы* назвали это временной мерой и пояснили, что их "боевики ещё не обучены" и могут им навредить. При этом представители радикалов заявили, что будут следить, чтобы женщинам не "причинили боль" и "не обидели".

Ранее в эксклюзивном интервью Pravda.Ru востоковед Андрей Серенко рассказал, как влияет приход "Талибана"* к власти на женщин Афганистана.

* запрещенная в России террористическая организация

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.