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Лавров назвал условие для признания Россией правительства талибов

Политика

Новое правительство в Афганистане должно включать представителей разных этнических групп, об этом сообщил глава МИД России Сергей Ларов.

По словам руководителя министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, правительство талибов должно быть инклюзивным, то есть включать весь спектр этнического сообщества Афганистана, сообщает РИА Новости.

"Мы хотим поддержать процесс формирования правительства, которое будет включать не только представители народности пуштунов, входящих в "Талибан"*, но и другие этнические группы: хазарейцы, узбеки, таджики", — заметил Лавров.

Глава МИД России добавил, что Россия "с удовольствием примем участие" в церемонии инаугурации нового правительства, если талибы* примут данное условие.

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Автор: Алина Ибрагимова, Куратор: Олег Артюков
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